Зарплаты специального назначения

Медицинские работники, оказывающие раненым помощь в гражданских медучреждениях Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской, Херсонской и Белгородской областях, будут получать специальные выплаты из федерального бюджета. Согласно постановлению правительства, размер доплат составит от 20 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц и будет зависеть от должности, выполняемых обязанностей и количества отработанных часов. По мнению врачебных профсоюзов, эти деньги позволят привлечь в регионы дополнительные кадры. При этом, помня прежний опыт введения подобных доплат (в связи в коронавирусом и реформой первичного звена), профсоюзы опасаются, что практика начисления дополнительных сумм на местах может оказаться не вполне справедливой.

Медработники приграничной Белгородской области, а также четырех присоединенных регионов России начнут получать специальные доплаты за лечение раненых в ходе военной операции на Украине. Как следует из опубликованного постановления правительства, всего будет пять категорий получателей. Наибольшие суммы — до 100 тыс. руб. в месяц — смогут получать руководители, заведующие отделениями и врачи медучреждений, в которых оказывается помощь по профилю «анестезиология и реаниматология». Также в этой группе — врачи, занимающиеся хирургическими манипуляциями, врачи скорой помощи и судмедэксперты.

Во вторую категорию — выплаты до 60 тыс. руб.— вошли заместители руководителей медорганизаций, главные медсестры, врачи, оказывающие специализированную медпомощь в условиях стационара. В третьей категории с выплатами до 40 тыс. руб.— средний медицинский персонал медучреждений, станций скорой помощи и судмедэкспертизы. В четвертой — остальной средний медперсонал (до 30 тыс. руб.), в пятой (до 20 тыс. руб.) — младший персонал медучреждений. Размер доплаты конкретному работнику будет рассчитываться по формуле, учитывающей количество отработанных часов, норму рабочего времени и продолжительность рабочей недели. Общая сумма доплат из бюджета в постановлении не указана.

Поясним, сейчас военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранение в ходе военной операции, лечат в различных видах медучреждений. Это полевые госпитали, подведомственные Минобороны, госпитали, входящие в систему ОМС, а также недавно открытые филиалы федеральных медучреждений. Соответственно, работать с ранеными могут врачи медучреждений Минобороны (в том числе призванные в ходе мобилизации), а также врачи-контрактники, взявшиеся за такую работу на добровольной основе. В филиалах федеральных медучреждений в основном заняты работники, приехавшие из других регионов РФ.

По словам председателя Общереспубликанского профсоюза работников здравоохранения ЛНР Яны Строкач, основной объем медицинской помощи раненым оказывают медучреждения присоединенных регионов, которые подчиняются местному минздраву. «Стационары нашего региона несут огромную нагрузку. Например, один врач в день может обеспечивать лечением до 80 больных, а одна медсестра — проводить врачебные манипуляции сотне пациентов,— говорит она.— С учетом того, что в среднем до 2023 года зарплата врача у нас в регионе составляла 42 тыс. руб., среднего медицинского персонала — 29 тыс. руб., выплаты, вероятно, позволят сохранить в регионе необходимых специалистов». По оценкам профсоюза, в ЛНР сейчас работают 11,7 тыс. представителей среднего медицинского персонала и 4,2 тыс. врачей. Всего на присоединенных территориях, как ранее сообщал Минздрав РФ, трудятся около 80 тыс. медработников.

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников отмечает, что специалистам обещаны впечатляющие суммы, однако, по его словам, практика начисления подобных федеральных доплат показала, что их механизм может быть непрозрачным. «Сколько проблем возникло, когда правительство в 2020 году ввело специальные доплаты для тех, кто работает с коронавирусом: и изначальное постановление, и дополнительные разъяснения оставляли последнее слово за регионами, а они зачастую этим злоупотребляли,— говорит Михаил Андрочников.— Проблемы возникли и недавно, при выплате доплат специалистам первичного звена с 1 января 2023 года, вопросы вызвал перечень получателей. Не исключено, что и с новыми выплатами будут такие же сложности».

Анастасия Мануйлова