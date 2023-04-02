При взрыве в Петербурге пострадал координатор «Бессмертного полка» в Таллине

При взрыве в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге были ранены координатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин, депортированный в Россию в феврале этого года, и петербургская журналистка Татьяна Любина. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на члена Русского географического общества Владимира Деревнева.

Всего при взрыве пострадали 25 человек, 19 из них увезли в больницу. Шестеро из пострадавших при взрыве в кафе находятся в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили ранения средней и легкой степени тяжести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав. Погиб один человек — военкор Владлен Татарский.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 по адресу Университетская набережная, дом 25, на лекции Владлена Татарского о профессии военкора, которая была организована дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z». По данным источников РБК, спецслужбы давно знали о готовящемся на Владлена Татарского покушении.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Одна из версий взрыва, о которой сообщали СМИ,— это взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, которую военкору подарила поклонница. Мощность взрывного устройства — от 200 до 450 г тротила.

Анастасия Ларина