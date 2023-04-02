Губернатор Петербурга Беглов координирует работу спецслужб после взрыва, в результате которого погиб военкор Татарский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на себя работу по координации действий спецслужб после взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом вечером в воскресенье, 2 апреля, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Место взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава города заявил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь и ситуация под контролем. В ходе взрыва на Васильевском острове также пострадали 16 человек. В пресс-службе городской прокуратуры «Ъ» сообщили, что на месте происшествия работает глава ведомства по Петербургу Виктор Мельник.

Один из организаторов мероприятия в беседе с «РИА Новости» отметил, что меры безопасности были приняты, однако «их оказалось недостаточно».

По данным МВД, в Петербург направили группу сотрудников главного управления уголовного розыска. Они окажут практическую помощь городской полиции для установления и задержания лиц, причастных к организации взрыва.

Александр Просяник, Санкт-Петербург