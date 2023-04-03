Setl Group поменяет компрессор

Имущество обанкротившегося предприятия «Компрессорный комплекс» на проспекте Обуховской Обороны за 236,2 млн рублей готовится приобрести Setl Group. Бывшие заводские площади могут быть застроены жильем либо переделаны под современный офисный или торговый центр. Объект достанется девелоперу, который строит рядом комплекс комфорт-класса, по цене существенно ниже рынка, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зависимости от градостроительных и историко-культурных ограничений здание может использоваться под коммерческие функции или его можно будет снести и застроить территорию жильем, считают эксперты

Фото: wikimapia.org В зависимости от градостроительных и историко-культурных ограничений здание может использоваться под коммерческие функции или его можно будет снести и застроить территорию жильем, считают эксперты

Фото: wikimapia.org

Холдинг Setl Group стал победителем торгов по продаже имущества НАО «Компрессорный комплекс» на проспекте Обуховской Обороны, 51. Об этом стало известно из федерального реестра сведений о банкротствах. Девелопер предложил за здание бизнес-центра площадью 7,3 тыс. кв. м и 0,16 га земли 236,2 млн рублей. Это на 101,3 млн рублей меньше изначальной цены.

«Компрессорный комплекс» занимался производством центробежных компрессоров для нефтегазовых, машиностроительных, химических компаний. Через ООО «Арго» предприятие контролировалось ООО «Гроссманн Рус», которое, согласно его сайту, входило в международную инжиниринговую компанию Grossmann Group. В число владельцев «Гроссманн Рус» входят Карл Гроссманн, Елена Юдина и Оксана Булохова, следует из «СПАРК-Интерфакс». В 2020 году «Компрессорный комплекс» признали банкротом по заявлению ООО «Электрические машины». К ухудшению финансовых показателей предприятия привели кризис 2014 года и перенос «Газпромом» реализации инвестпрограммы по строительству новых компрессорных станций, следует из его отчетности за 2017 год.

В Setl Group пояснили «Ъ-СПб», что речь идет о продолжении освоения промышленной территории на проспекте Обуховской Обороны. Дополнительных подробностей представитель девелопера не уточнил. Осенью 2021 года холдинг Setl Group приобрел расположенную рядом с участком территорию Невского завода, которая занимает около 45 га. На этой площадке застройщик собирался возвести примерно 400 тыс. кв. м жилья.

Сделка по приобретению офисного здания пройдет по экстремально низкой цене в 33 тыс. рублей за квадратный метр, что как минимум вдвое ниже рыночной цены, говорит директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. Цена покупки выглядит привлекательной даже с учетом необходимости дополнительных вложений в реконструкцию объекта, соглашается управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков.

В зависимости от градостроительных и историко-культурных ограничений здание может использоваться под коммерческие функции или его можно снести и застроить территорию жильем, говорит господин Федоров. Объект может быть реконструирован под современный офисный или торговый центр, полагает господин Бойков. По его словам, здание также могло быть приобретено под создание социальной инфраструктуры. Теоретически бизнес-центр может быть переделан под апартаменты, но Setl не специализируется на таких проектах, добавляет господин Федоров.

В этом году ожидается перевод ряда промышленных площадок под жилую застройку в рамках нового Генерального плана, что стимулирует рост числа сделок на земельном рынке, ожидает господин Бойков. При этом индустриальные участки, собственники которых не подали заявления на перевод функционального назначения, вряд ли будут востребованы у девелоперов, учитывая высокие ставки бридж-кредитования, уверен эксперт.

Большинство промышленных площадок без юридических проблем уже приобретены или находятся в переговорах, поэтому застройщики переключаются на более «проблемные» объекты, в том числе и на банкротное имущество, объясняет господин Федоров. В условиях достаточно дорогой льготной ипотеки и снижения покупательной способности предпосылок роста спроса на промышленные участки под застройку нет, уверен руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов.

Константин Куркин