Молодым одна у нас дорога

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе в день Театра МХТ впервые вручил собственную премию, учрежденную по случаю 125-летия театра. Долгое время единственным театром с собственной премией был «Гоголь-центр», затем инициативу подхватил худрук Театра Наций Евгений Миронов, учредив «Премию Корша». По известным причинам премию ГЦ уже никто не получит, а значит, Премия МХТ должна была восстановить поголовье. Но нет. Если прежние премии были обращены внутрь самого театра — награды получали артисты, режиссеры, цеха, партнеры, то в МХТ решили поощрять молодые таланты из разных сфер искусства. Впрочем, первую же статуэтку Константин Хабенский вручил артисту МХТ Станиславу Любшину, пояснив, что это его собственное решение и конкретно эта награда вручается в номинации «Без комментариев». Но и другие награды распределялись, похоже, решением одного конкретного человека, поскольку каждый член жюри отвечал за свое направление. Федор Бондарчук — за кино, Светлана Захарова — за балет, Алиса Прудникова — за современное искусство. В последнем случае член жюри пришла к выводу, что из номинантов никто достаточно ярко не выступил, и приз вручен не был. В остальном что ж, логичная премия после того, как в течение года со своих мест снялись многие награждавшиеся прежде деятели кино, театра, балета, классической музыки… Не все, как мы помним, сделали это добровольно. Господин Хабенский был вынужден уволить, например, народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Заявление об увольнении из «Современника» написала-таки Лия Ахеджакова. И теперь звучало, кажется, такое не сильно завуалированное «незаменимых у нас нет», или даже «новых нарожаем». Как сказала в своем приветственном слове вице-премьер Татьяна Голикова: «На нас с вами, на деятелях культуры лежит ответственность своими образами, которые вы создаете, влиять на характеры людей, на воспитание молодежи. И вы можете донести до наших людей, до молодых людей, вечные ценности: дружбу и любовь, порядочность и честность, верность и преданность нашему государству. И за этот ваш талант я хочу вас искренне поблагодарить». После такой конкретизации возможных талантов номер господина Хабенского, открывавший и закрывавший недолгую церемонию, об условности и преодолимости жизненных рамок, выглядел, признаться, не совсем убедительно: рамки были обозначены максимально конкретно.

В остальном премия была хороша, душевна, уютна. В нее получилось протащить видео с Леонидом Юзефовичем, который напомнил молодым писателям, что «литература не должна воспевать власть, силу и насилие». Актер Александр Петров искал точку опоры в каждом встречном. Светлана Ходченкова была в украшениях Bulgari, Светлана Захарова — в Mercury, Ольга Любимова — в Pasquale Bruni, более скромных, зато собственных. Господин Бондарчук сидел в партере, тогда как его супруга Паулина Андреева, актриса МХТ, вместе с коллегами ушла на галерку.

Зато супруги не расставались вечером в четверг. Второй раз они выступают творческим тандемом, причем не в классической связке актриса-режиссер, а в более изысканном варианте: режиссер и сценарист. Если в предыдущем опыте, сериале «Псих», пара исследовала маниакальные привязанности и истероидные отвязанности типичных москвичей среднего класса, то теперь площадь исследования сузилась до театрального и кинозакулисья. Сериал называется «Актрисы». Заглянуть в зеркало первых трех серий, которые были показаны на премьере в «Октябре» решились Маруся Фомина с Алексеем Киселевым, Светлана Иванова с Джаником Файзиевым, Мария Шумакова, Любовь Толкалина. Александр Петров в этот вечер опирался на Клима Шипенко.

А в ресторане дома культуры ГЭС-2 шумел ужин издания The Blueprint в честь ста самых многообещающих героев из мира моды, культуры и красоты по версии экспертного совета и редакции. То есть, как и МХТ, чествовали молодых. Сразу многих, и без наградных статуэток или значков. Вечер проходил в формате массового знакомства: каждый участник вечера покладисто написал собственные имя и фамилию и приклеил на грудь, за столами смешали старших и младших, а чтобы гости не дичились друг друга, кроме еды и вина подложили на столы карточки с темами для разговоров: «Как не запачкать белое пальто?», «Петр I или `Глина №4`?», «Илон Маск или Канье Уэст?», «Вас кто-то спрашивает о вашей бьюти-рутине?» В этом сценарии было даже слишком много здоровья, задора и человеческой жизни.

Заключительным всплеском поддержки культурной молодежи стала вечеринка в честь 30-летия Татьяны Столяр, также известной, как #культурнаястоляр из телеграм-канала «Антиглянец». Госпожа Столяр пригласила друзей, среди которых были Ксения Соловьева, Андрей Артемов, Александр Перепелкин, в стриптиз-клуб «Бурлеск». На входе каждому, кто называл пароль «Сектор газа», вручали поводок, на другом конце которого был ошейник с «кошечкой» зримых достоинств и полосатым хвостом. «Кошечки» деликатно интересовались, впервые ли гость пришел в клуб такой ориентации и проводили экскурсию, показывая зарезервированные для именинницы караоке-комнаты для курящих и нет. Также в программе вечера был вынос огромного торта с фейерверками, поедание «кошечками» любимого салата именинницы без рук, ну и, конечно, масштабный танец всей труппы клуба под песню «Мне сегодня 30 лет» группы «Сектор газа».