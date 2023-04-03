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Молодым одна у нас дорога

Светская жизнь

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе в день Театра МХТ впервые вручил собственную премию, учрежденную по случаю 125-летия театра. Долгое время единственным театром с собственной премией был «Гоголь-центр», затем инициативу подхватил худрук Театра Наций Евгений Миронов, учредив «Премию Корша». По известным причинам премию ГЦ уже никто не получит, а значит, Премия МХТ должна была восстановить поголовье. Но нет. Если прежние премии были обращены внутрь самого театра — награды получали артисты, режиссеры, цеха, партнеры, то в МХТ решили поощрять молодые таланты из разных сфер искусства. Впрочем, первую же статуэтку Константин Хабенский вручил артисту МХТ Станиславу Любшину, пояснив, что это его собственное решение и конкретно эта награда вручается в номинации «Без комментариев». Но и другие награды распределялись, похоже, решением одного конкретного человека, поскольку каждый член жюри отвечал за свое направление. Федор Бондарчук — за кино, Светлана Захарова — за балет, Алиса Прудникова — за современное искусство. В последнем случае член жюри пришла к выводу, что из номинантов никто достаточно ярко не выступил, и приз вручен не был. В остальном что ж, логичная премия после того, как в течение года со своих мест снялись многие награждавшиеся прежде деятели кино, театра, балета, классической музыки… Не все, как мы помним, сделали это добровольно. Господин Хабенский был вынужден уволить, например, народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Заявление об увольнении из «Современника» написала-таки Лия Ахеджакова. И теперь звучало, кажется, такое не сильно завуалированное «незаменимых у нас нет», или даже «новых нарожаем». Как сказала в своем приветственном слове вице-премьер Татьяна Голикова: «На нас с вами, на деятелях культуры лежит ответственность своими образами, которые вы создаете, влиять на характеры людей, на воспитание молодежи. И вы можете донести до наших людей, до молодых людей, вечные ценности: дружбу и любовь, порядочность и честность, верность и преданность нашему государству. И за этот ваш талант я хочу вас искренне поблагодарить». После такой конкретизации возможных талантов номер господина Хабенского, открывавший и закрывавший недолгую церемонию, об условности и преодолимости жизненных рамок, выглядел, признаться, не совсем убедительно: рамки были обозначены максимально конкретно.

В остальном премия была хороша, душевна, уютна. В нее получилось протащить видео с Леонидом Юзефовичем, который напомнил молодым писателям, что «литература не должна воспевать власть, силу и насилие». Актер Александр Петров искал точку опоры в каждом встречном. Светлана Ходченкова была в украшениях Bulgari, Светлана Захарова — в Mercury, Ольга Любимова — в Pasquale Bruni, более скромных, зато собственных. Господин Бондарчук сидел в партере, тогда как его супруга Паулина Андреева, актриса МХТ, вместе с коллегами ушла на галерку.

Зато супруги не расставались вечером в четверг. Второй раз они выступают творческим тандемом, причем не в классической связке актриса-режиссер, а в более изысканном варианте: режиссер и сценарист. Если в предыдущем опыте, сериале «Псих», пара исследовала маниакальные привязанности и истероидные отвязанности типичных москвичей среднего класса, то теперь площадь исследования сузилась до театрального и кинозакулисья. Сериал называется «Актрисы». Заглянуть в зеркало первых трех серий, которые были показаны на премьере в «Октябре» решились Маруся Фомина с Алексеем Киселевым, Светлана Иванова с Джаником Файзиевым, Мария Шумакова, Любовь Толкалина. Александр Петров в этот вечер опирался на Клима Шипенко.

А в ресторане дома культуры ГЭС-2 шумел ужин издания The Blueprint в честь ста самых многообещающих героев из мира моды, культуры и красоты по версии экспертного совета и редакции. То есть, как и МХТ, чествовали молодых. Сразу многих, и без наградных статуэток или значков. Вечер проходил в формате массового знакомства: каждый участник вечера покладисто написал собственные имя и фамилию и приклеил на грудь, за столами смешали старших и младших, а чтобы гости не дичились друг друга, кроме еды и вина подложили на столы карточки с темами для разговоров: «Как не запачкать белое пальто?», «Петр I или `Глина №4`?», «Илон Маск или Канье Уэст?», «Вас кто-то спрашивает о вашей бьюти-рутине?» В этом сценарии было даже слишком много здоровья, задора и человеческой жизни.

Заключительным всплеском поддержки культурной молодежи стала вечеринка в честь 30-летия Татьяны Столяр, также известной, как #культурнаястоляр из телеграм-канала «Антиглянец». Госпожа Столяр пригласила друзей, среди которых были Ксения Соловьева, Андрей Артемов, Александр Перепелкин, в стриптиз-клуб «Бурлеск». На входе каждому, кто называл пароль «Сектор газа», вручали поводок, на другом конце которого был ошейник с «кошечкой» зримых достоинств и полосатым хвостом. «Кошечки» деликатно интересовались, впервые ли гость пришел в клуб такой ориентации и проводили экскурсию, показывая зарезервированные для именинницы караоке-комнаты для курящих и нет. Также в программе вечера был вынос огромного торта с фейерверками, поедание «кошечками» любимого салата именинницы без рук, ну и, конечно, масштабный танец всей труппы клуба под песню «Мне сегодня 30 лет» группы «Сектор газа».

Фотогалерея

Светская хроника

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Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский (слева) и актер Станислав Любшин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский (слева) и актер Станислав Любшин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Писательница Ася Володина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Писательница Ася Володина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Юлия Хлынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Юлия Хлынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Продюсер, режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Продюсер, режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Историк искусства, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Историк искусства, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский и актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский и актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка балета Елизавета Кокорева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Артистка балета Елизавета Кокорева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Ходченкова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Светлана Ходченкова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певец Алексей Кортнев на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Певец Алексей Кортнев на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель директора МХТ имени А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник и актриса Мария Смольникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Заместитель директора МХТ имени А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник и актриса Мария Смольникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: советник президента России по культуре Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Слева направо: советник президента России по культуре Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Композитор Роман Жауров (справа) и пианист Петр Айду на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Композитор Роман Жауров (справа) и пианист Петр Айду на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка балета Светлана Захарова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Артистка балета Светлана Захарова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Артур Ваха на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актер Артур Ваха на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Анна Михалкова (в центре) и Светлана Камынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актрисы Анна Михалкова (в центре) и Светлана Камынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Сутулова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Актриса Ольга Сутулова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елизавета Арзамасова (слева) на ярмарке современного искусства Art Russia

Актриса Елизавета Арзамасова (слева) на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Певец Митя Фомин на ярмарке современного искусства Art Russia

Певец Митя Фомин на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Художница Анна Проказова на ярмарке современного искусства Art Russia

Художница Анна Проказова на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Певец Найк Борзов на ярмарке современного искусства Art Russia

Певец Найк Борзов на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Художник Андрей Одинцов на ярмарке современного искусства Art Russia

Художник Андрей Одинцов на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Визажист Елена Крыгина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Визажист Елена Крыгина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Фомина и креативный директор кинокомпании «Небо» Алексей Киселев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Мария Фомина и креативный директор кинокомпании «Небо» Алексей Киселев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала «Актрисы»

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала «Актрисы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

PR-директор группы изданий VOICE Никита Мартынов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

PR-директор группы изданий VOICE Никита Мартынов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Михаил Китаев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актер Михаил Китаев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сценарист Андрей Золотарев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Сценарист Андрей Золотарев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актеры Сергей Гилев (слева) и Антон Риваль на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актеры Сергей Гилев (слева) и Антон Риваль на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Ксения Соловьева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Журналист Ксения Соловьева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Алексей Макаров на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актер Алексей Макаров на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер, хореограф Егор Дружинин с супругой на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актер, хореограф Егор Дружинин с супругой на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елена Николаева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Елена Николаева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Алексей Гуськов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актер Алексей Гуськов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Рената Пиотровски на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Рената Пиотровски на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ректор щколы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Ректор щколы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Полина Ауг на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Полина Ауг на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Янина Студилина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Янина Студилина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Макеева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Ольга Макеева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Варнава на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Екатерина Варнава на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Ходченкова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Светлана Ходченкова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Генеральный директор ООО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и его супруга глава агентства JM Create and Connect, член совета директоров «Роскино» Евгения Маркова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Генеральный директор ООО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и его супруга глава агентства JM Create and Connect, член совета директоров «Роскино» Евгения Маркова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Павел Деревянко и журналист Алена Долецкая на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актер Павел Деревянко и журналист Алена Долецкая на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: кинооператор Денис Аларкон Рамирес, журналист Ксения Собчак, модель, DJ Дарья Малыгина и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Слева направо: кинооператор Денис Аларкон Рамирес, журналист Ксения Собчак, модель, DJ Дарья Малыгина и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Журналист Ксения Собчак на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса, продюсер Анна Пескова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса, продюсер Анна Пескова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Светлана Степанковская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анастасия Красовская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Анастасия Красовская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Ломоносова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Актриса Ольга Ломоносова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: креативный директор издания Алена Черепанова, главный редактор издания Софья Рауф и соучредитель проекта Наталья Маслова на церемонии запуска издания о дизайне, архитектуре, искусстве и образе жизни Way of Living

Слева направо: креативный директор издания Алена Черепанова, главный редактор издания Софья Рауф и соучредитель проекта Наталья Маслова на церемонии запуска издания о дизайне, архитектуре, искусстве и образе жизни Way of Living

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский (слева) и актер Станислав Любшин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Писательница Ася Володина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Юлия Хлынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Продюсер, режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Историк искусства, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский и актриса Анастасия Белова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка балета Елизавета Кокорева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Ходченкова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певец Алексей Кортнев на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель директора МХТ имени А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник и актриса Мария Смольникова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: советник президента России по культуре Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Композитор Роман Жауров (справа) и пианист Петр Айду на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка балета Светлана Захарова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Артур Ваха на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Анна Михалкова (в центре) и Светлана Камынина на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Сутулова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на церемонии вручения премии Художественного театра в области искусств

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елизавета Арзамасова (слева) на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Певец Митя Фомин на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Художница Анна Проказова на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Певец Найк Борзов на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Художник Андрей Одинцов на ярмарке современного искусства Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Визажист Елена Крыгина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Фомина и креативный директор кинокомпании «Небо» Алексей Киселев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала «Актрисы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

PR-директор группы изданий VOICE Никита Мартынов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Михаил Китаев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сценарист Андрей Золотарев на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актеры Сергей Гилев (слева) и Антон Риваль на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Ксения Соловьева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Алексей Макаров на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер, хореограф Егор Дружинин с супругой на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Елена Николаева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Алексей Гуськов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Рената Пиотровски на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ректор щколы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Полина Ауг на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Янина Студилина на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Макеева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Варнава на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Ходченкова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Генеральный директор ООО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и его супруга глава агентства JM Create and Connect, член совета директоров «Роскино» Евгения Маркова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Павел Деревянко и журналист Алена Долецкая на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: кинооператор Денис Аларкон Рамирес, журналист Ксения Собчак, модель, DJ Дарья Малыгина и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса, продюсер Анна Пескова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анастасия Красовская на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Ольга Ломоносова на премьере сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: креативный директор издания Алена Черепанова, главный редактор издания Софья Рауф и соучредитель проекта Наталья Маслова на церемонии запуска издания о дизайне, архитектуре, искусстве и образе жизни Way of Living

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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