«Космику» стало не до развлечений

Один из заметных и старейших игроков в сегменте центров развлечений для детей и взрослых — сеть «Космик», не оправившись от последствий пандемии, столкнулась с новыми сложностями. Из-за неуплаченной задолженности налоговики требуют банкротства компании. Весь сегмент развлечений серьезно пострадал от коронавирусных ограничений. Но у «Космика», по мнению экспертов, к этому прибавились устаревшая концепция, ориентированная на боулинг, и отсутствие инвестиций в перезапуск сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

О том, что «Космик» столкнулся с операционными проблемами бизнеса, что привело к финансовым трудностям, рассказали два источника “Ъ” из сферы торговой недвижимости и рынка ритейла. По словам одного из собеседников “Ъ”, в последнее время сеть закрыла несколько объектов. Это подтверждается данными сайта сети и картографических сервисов, из которых следует, что сейчас закрыты центры развлечения в «Бренд Сити», «Меге Белая дача» в Москве и «Коллаже» в Костроме.

Также недавно была прекращена работа объектов «Космика» в торгцентрах «Аура» в Ярославле и Сургуте, рассказал вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин. Он связывает это с испытываемыми компанией сложностями по оплате аренды площадей. По собственным данным «Космика», сеть состояла из 17 центров. Таким образом, на текущий момент не работает около 41% объектов компании.

Сеть центров развлечений «Космик», основанная в 1998 году, появилась в этом сегменте одной из первых. Конечные бенефициары неизвестны, учредителем ЗАО «Космик» — операционного юрлица сети — в Kartoteka.ru указана Areola с Виргинских островов. По данным JLL, еще в 2019 году «Космик» занимал первое место среди развлекательных центров в торгцентрах Москвы.

В то же время, как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, в конце марта этого года инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Москве подала заявление о банкротстве ЗАО «Космик». О намерениях подать аналогичное заявление к компании в интересах тюменского ООО «Интертеймент» уведомила и Татьяна Алацкова, следует из информации «СПАРК-Интерфакс». В ФНС и «Космике» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с представителями «Интертеймента» не удалось.

Опасаясь блокировки счетов, компании, как правило, стараются максимально быстро погасить задолженность по налогам, поясняет глава коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский. По его словам, у «Космика» либо действительно финансовые трудности, либо компания не согласна с начисленной суммой налогов. В этом случае сеть может оспорить решение о взыскании долга, что позволит ей избежать банкротства, добавляет эксперт.

«Космик» давно не развивался, сети требуются инвестиции в обновление концепции, считает Павел Люлин. В своих центрах сеть сделала акцент на боулинг, популярность которого стремительно сокращается, согласен управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Еще сильнее усложнили деятельность компании и действовавшие в разгар пандемии ограничения в отношении центров развлечений, отмечает Павел Люлин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», если в 2017–2018 годах выручка сети достигала 1,1–1,2 млрд руб., то уже по итогам 2019 года этот показатель упал почти на 17%, до 993 млн руб., в 2020 году — втрое, до 381 млн руб., в 2021 году — в четыре раза, до 275 млн руб. Снижение выручки привело к сокращению рентабельности «Космика», следует из экспресс-анализа «СПАРК-Интерфакс». Так, в 2020 году этот показатель у компании сократился на 23,3% год к году, в 2021 году — на 34,3%. Таким образом, говорится в этом анализе, «можно сделать вывод о негативном финансовом состоянии ЗАО "Космик"».

В целом рынок парков развлечений больше всех пострадал из-за пандемии, так как ограничения на их посещение неоднократно приходились на периоды максимального трафика для таких заведений, говорит старший советник юридической фирмы Ingvarr Дмитрий Дедов. Собеседник “Ъ” в индустрии отмечает, что этот сегмент рынка до сих пор не смог полностью восстановиться после COVID-19.

Алина Савицкая