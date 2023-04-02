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Более трети обратившихся к воронежским властям участников СВО попросили о помощи

По итогам марта в воронежский Единый центр обработки информации и координации реабилитации участников СВО поступила информация о более 430 «уволенных гражданах». Все данные были оперативно переданы в координационно-методический кабинет по оказанию медицинской помощи, созданный региональным департаментом здравоохранения на базе Воронежской областной клинической больницы №1.

Фото: Андрей Цветков

Фото: Андрей Цветков

Как уточнили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, из 434 человек дали согласие на получение реабилитационных услуг 142 участника специальной военной операции. Из них 32 человека уже проходят курс социальной и профессиональной реабилитации в Центре комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней», 233 обратившихся - трудоустроены, 14 - находятся на лечении либо ждут госпитализации или проходят реабилитацию в другом регионе, 17 - в ближайшее время возвращаются в зону СВО.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», для бойцов из районов Воронежской области в региональной столице работает бесплатная гостиница на 46 стационарных мест. В полустационарной форме в Центре могут получать услуги до 50 человек единовременно. Все обратившиеся обеспечиваются комплексным питанием и медицинским сопровождением. В целом программа реабилитации включает в себя психологическую и социальную реабилитацию, профессиональную подготовку по 13 профессиям, услуги непрерывного сопровождения, получение навыков безопасного использования технических средств реабилитации, занятия в зале адаптивной физической культуры и тренажерном зале.

В процессе курса реабилитации и после его завершения Единый центр на основании полученных заключений должен составить «межведомственный маршрут комплексной реабилитации и социальной адаптации гражданина и членов его семьи». Пока только у 33 пациентов (участники СВО и члены их семей) выявлены симптомы стрессовых расстройств.

Владимир Зоркий

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