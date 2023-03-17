Воронежский губернатор пообещал организовать бесплатную соцпомощь добровольцам на дому

Участвовавшие в специальной военной операции воронежские добровольцы получат право на бесплатные социальные услуги на дому, а также возможность посещать занятия в местном центре комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней». О подписании соответствующего документа в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он напомнил, что в Воронеже создается единый центр обработки информации и координации реабилитации участников СВО. А в центре «Семь Ступеней» уже начали проходить восстановления первые участники областной комплексной программы.

Единый центр обработки информации участников СВО должен принимать воронежцев по принципу «одного окна». Он заработал на базе областного бюджетного учреждения «Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней». Условием для включения в систему реабилитации участников СВО является результат, полученный в ходе консультаций из медкабинета помощи бойцам в Воронежской областной больнице №1, а также осмотры и дообследования ВОКБ №1 или другой медорганизации по месту прикрепления или обращения добровольца.

Предполагается, что работа центра будет включать в себя медпомощь (восстановление после тяжелых травм, а начнется с диспансеризации); развернутые механизмы соцподдержки; психологическую реабилитацию (расчет на работу со всей семьей добровольца); трудоустройство после возвращение из зоны СВО; правовые консультации; решение бытовых и иных вопросов. «Дорожную карту» помощи бойцам власти обещают расписана как минимум на три года вперед.

Владимир Зоркий