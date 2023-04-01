В Кавказских Минводах произошло землетрясение магнитудой 4,6

Вечером 1 апреля в Кавказских Минеральных Водах произошло землетрясение магнитудой 4,6. В городах-курортах, например в Ессентуках, магнитуда составила 4,3. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

«По информации Единой дежурной диспетчерской службы, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Предгорье оказалось ближе всего к эпицентру. Дал поручение службам провести визуальное обследование систем жизнеобеспечения округа»,— написал господин Бондаренко в Telegram-канале.

Как сообщил глава Ессентуков Александр Некристов, магнитуда землетрясения составила 4,3, однако разрушений или повреждений не зафиксировано. Толчки чувствовались в нескольких городских районах.

По словам главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, магнитуда толчков в городе была такая же, как и в Ессентуках. Повреждений и пострадавших тоже нет. Как уточнили в пресс-службе МЧС, толчки также ощущались в Железноводске и Кисловодске, а также на территории Кабардино-Балкарии. На линию Единой дежурной диспетчерской службы поступили 16 звонков от жителей.

Анастасия Ларина