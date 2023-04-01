В Первоуральске 73-х летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат

В Первоуральске (Свердловская область) 73-х летняя пенсионерка попыталась поджечь здание военкомата. Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина пришла к военкомату и с начала с кем-то разговаривала по телефону на крыльце и странно себя вела, но после ушла. После этого сотрудница полиции нашла возле двери бутылку с маслянистой жидкостью внутри.

После того, как посмотрели видео с камер видеонаблюдения, выяснилось, что пенсионерка пыталась поджечь тряпку, но не справилась с зажигалкой. Спустя несколько часов женщину задержали полицейские недалеко от военкомата. Тогда у нее в сумке обнаружили еще одну бутылку с горючим.

Как сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах, пенсионерка попала под влияние мошенников. Аналогичная ситуация произошла недавно в Нижнем Тагиле. Тогда злоумышленники обещали вернуть деньги и предложили сделать «фейерверк» в здании тагильского военкомата.

По данным «Ъ-Урал», полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ (покушение на хулиганство). В региональном УФСБ предупредили граждан, чтобы они были внимательными и бдительными, так как подобные действия неминуемо влекут за собой уголовную ответственность.

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