В Нижнем Тагиле задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат под влиянием мошенников

Полиция задержала в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 67-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат, сообщил telegram-канал Shot. Когда она подошла к зданию, облила кусок марли ацетоном, а затем пыталась его поджечь, ее обезвредил патруль. Сотрудники МВД изъяли у нее бутылки с зажигательной смесью, марлю и ацетон.

По словам источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, женщина стала жертвой мошенников, «следы к которым ведут на Украину». В прошлом году у нее умер сын от рака крови, с мужем она разведена. В начале марта ей позвонили, уговорили ее продать недвижимость и взять три кредита, пообещав взамен оформление банкротства. Для возврата всех денег злоумышленники предложили женщине сделать «фейерверк» в здании тагильского военкомата. Пенсионерке внушили, что «коктейль Молотова» никому не навредит.

Напомним, в феврале под стражу заключили 15-летнего школьника, пытавшегося устроить пожар в военкомате Тобольска. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ). Юноша пробудет под стражей до 22 апреля.

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Полина Хабарова