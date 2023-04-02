Уолмартизатор Америки

На этой неделе, 29 марта, исполнилось бы 105 лет основателю ритейлера Walmart. За менее чем 80 лет Walmart вырос из маленького магазинчика по франшизе в крупнейшую сеть супермаркетов в мире. Ее создал Сэм Уолтон — человек, которого восхваляли как идеал американского бизнесмена и критиковали как «убийцу» местных сообществ и противника профсоюзов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Уолтон во время семинара для австралийских бизнесменов, 1987 год

Фото: Paul Matthews / Fairfax Media / Getty Images Сэм Уолтон во время семинара для австралийских бизнесменов, 1987 год

Фото: Paul Matthews / Fairfax Media / Getty Images

Орел-скаут

Историю Сэма Уолтона можно назвать классическим воплощением американской мечты — именно в таком духе он и сам рассказывал ее в своей автобиографии. Сейчас семья Уолтон занимает первое место в списке богатейших семей США, а ее состояние оценивается в $224,5 млрд. И это притом, что сам он родился в семье фермеров в 1918 году.

В официальных биографиях Сэма Уолтона подчеркивается, что он достигал немалых успехов еще в детстве. В восьмом классе, например, получил высший ранг в бойскаутской иерархии, став самым юным обладателем этого ранга в истории Миссури. А при окончании школы его отметили как «самого разносторонне одаренного мальчика».

Когда мальчику было 11 лет, началась Великая депрессия. Сэму пришлось начать подрабатывать. Ему поручили продавать соседям молоко единственной уолтоновской коровы, которую он, кроме того, сам доил, а молоко сам разливал в бутылки. А еще он разносил по домам местную городскую газету.

Окончив школу, Сэм Уолтон поступил в Миссурийский университет, на факультет экономики, и на курсы подготовки офицеров запаса.

Университет Уолтон окончил в 1940 году и через три дня после выпуска устроился на работу в универмаг JCPenney. Первая его зарплата — $75 в месяц. Через год он перешел на работу на оборонный завод DuPont, а в 1942 году поступил на службу в Корпус военной разведки США. Не шпионом, конечно. Сферой его деятельности была безопасность военных заводов. В корпусе Уолтон прослужил до 1945 года, выйдя в отставку в звании капитана.

Первый бизнес

Еще во время войны, в 1943 году, Сэм женился на Хелен Робсон, дочери преуспевающего банкира. Уже через год у них родился первый ребенок. А в 1949 году детей уже было четверо. А еще этот брак, продлившийся до смерти Сэма Уолтона, принес ему средства на открытие первого магазина. Выйдя в отставку, он взял в долг у своего тестя $20 тыс., добавил к ним $5 тыс., которые скопил за время службы, и купил небольшой магазин в Ньюпорте.

Так в 26 лет Уолтон стал владельцем магазина — этим бизнесом он будет заниматься всю жизнь. Магазин в Ньюпорте был частью франшизы Ben Franklin — магазинов фиксированной цены, сеть которых была по всем Соединенным Штатам. В то время Уолтон был еще крайне неопытным предпринимателем, а потому подписал договор, по которому соглашался платить за франшизу 5% продаж, да еще и на невыгодных условиях.

Как позже писал гарвардский профессор Ричард Тэдлоу, «первый магазин Сэма Уолтона был второсортным магазином во второсортном городе в штате, который никто бы не назвал первосортным. В течение XX века разорились миллионы — буквально — маленьких магазинов в Америке… Конечно, любой, кто проанализировал бы ситуацию в 1945 году, счел бы, что Уолтон — вероятный кандидат на провал».

Тем не менее дела магазина шли хорошо, и вскоре Уолтон стал владельцем еще одного магазина на той же улице. За три года выручка магазинов выросла с $80 тыс. до $225 тыс.

В 1951 году Уолтон продал франшизу за $50 тыс. И в том же году открыл первый по-настоящему свой магазин — Walton`s Five and Dime. К началу 1960-х у него уже было 16 магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Walton's 5&10

Фото: Terra Fondriest / Bloomberg / Getty Images Магазин Walton's 5&10

Фото: Terra Fondriest / Bloomberg / Getty Images

Walmart как мы его знаем

Свое нынешнее название компания, ставшая к тому времени семейным бизнесом, получила в 1962 году. Интересно, что первые два года своего существования оно писалось так же, как сейчас, но в 1964-м было заменено на Wal-Mart. К первоначальному названию ритейлер вернулся в 2017-м. Первый магазин под названием Walmart открылся в Арканзасе, в городе Роджерс. Как и другие магазины сети, он был дискаунтером.

В 1960-е годы в США активно строились огромные торговые центры и супермаркеты, становившиеся важными местами притяжения. Такой формат предполагал, что жители небольших городков в выходной день садятся в машину и едут в город побольше. За покупками.

Сэм Уолтон бросил вызов этой модели. По его мнению, большой магазин может быть и в маленьких городах.

Новшеством Уолтона были не дискаунтеры сами по себе, а идея, что они могут появиться везде. Как он писал в своей автобиографии, он хотел «создать дискаунтеры с хорошим ассортиментом в маленьких городишках, которые все остальные игнорировали».

В Wal-Mart разработали пять вариантов магазинов — разного размера и ассортимента для городов разной величины. Общим был довольно широкий ассортимент даже в самых маленьких из них и низкие, близкие к оптовым, цены. Сеть активно развивалась там, где до этого редко открывались современные магазины,— на Юге и Среднем Западе.

В Wal-Mart также тщательно продумали систему логистики, основу которой составляли 20 огромных складов в разных частях страны — на них приходилось 85% всех складских помещений компании. Такие склады позволяли удешевить хранение и создать централизованную систему доставки. Еще в 1960-е началась компьютеризация складов, и с тех пор активное использование технологий стало еще одной фишкой Wal-Mart.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Критики говорят, что в первые годы работы сети Уолтон требовал от управляющих магазинов работать по 16 часов в сутки. А еще, как он сам позже признал, сначала недоплачивал сотрудникам, чтобы сделать магазины рентабельным

Фото: Steve Liss / Getty Images Критики говорят, что в первые годы работы сети Уолтон требовал от управляющих магазинов работать по 16 часов в сутки. А еще, как он сам позже признал, сначала недоплачивал сотрудникам, чтобы сделать магазины рентабельным

Фото: Steve Liss / Getty Images

Нельзя сказать, что Уолтон что-нибудь концептуально придумал. Он, скорее, усовершенствовал и доводил до идеала. Это касалось и оптимальной расстановки товаров, и систем против воровства, и правил работы сотрудников. Одно из них — всегда смотреть в глаза покупателям.

Размещением магазинов Уолтон часто занимался лично, выбирая места под магазины на окраинах городов, где аренда была дешевле. Он вообще очень тщательно вникал во все стороны деятельности своей сети, сохраняя за собой пост генерального директора до 1988 года.

В 1970-м Wal-Mart стал публичной компанией. Семья Уолтон, впрочем, сохранила контрольный пакет акций.

К 1980 году у компании было 276 магазинов, в которых работало более 21 тыс. сотрудников. Именно в этом году продажи Wal-Mart впервые превысили $1 млрд. В 1983 году компания стала открывать магазины еще одного формата — Sam`s Wholesale Club — огромные гипермаркеты мелкооптовой торговли.

Американская мечта и эксплуататор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джордж Буш (справа) и Сэм Уолтон в штаб-квартире Wal-Mart в Бентонвилле. 1992 год

Фото: David Longstreath / AP Президент Джордж Буш (справа) и Сэм Уолтон в штаб-квартире Wal-Mart в Бентонвилле. 1992 год

Фото: David Longstreath / AP

Магазины Wal-Mart создавали новые модели потребления, распространявшиеся в США. В какой-то момент исследователи и критики заговорили об «уолмартизации сельской Америки». Под этим понимают самые разные эффекты, и эта разница отражает разный взгляд на работу компании и личность самого Уолтона: от великого бизнесмена, который сам себя сделал, до жесткого капиталиста, ради прибыли нещадно эксплуатирующего работников и разрушающего местные сообщества.

Кто-то говорит о том, как распространение магазинов Wal-Mart «убило» традиционную местную торговлю и, может быть, даже саму жизнь в небольших городках. Ведь раньше небольшие магазинчики, владелец которых знал каждого покупателя, часто становились центром местной жизни. Конечно, такие магазины не могли выдержать жесткой конкуренции с сетью. Сам Уолтон как-то довольно резко высказался об этом, заявив, что «маленьким магазинам просто было предопределено исчезнуть, потому что всем процессом руководят покупатели, которые свободны в выборе, где им покупать».

Другие, упоминая «уолмартизацию», говорят о самой по себе жесткой и агрессивной модели Wal-Mart с низкими зарплатами, агрессивным управлением цепочками поставок и удержанием весьма низких цен. Критики говорят, что в первые годы работы сети Уолтон требовал от управляющих магазинов работать по 16 часов в сутки. А еще, как он сам позже признал, сначала недоплачивал сотрудникам, чтобы сделать магазины рентабельными. Сеть и сейчас критикуют за низкие зарплаты, плохие условия труда, жесткий и все более технологичный контроль за работниками, борьбу с профсоюзами.

Но в то же время довольно быстро в магазинах сети появилась новая для того времени практика участия обычных сотрудников в прибыли: если продажи в магазине росли, продавцы получали процент с продаж. Менеджеров же привлекала возможность инвестировать в сеть небольшую сумму — до $1 тыс. — и заработать на этом.

Некоторые употребляют слово «уолмартизация» более нейтрально или положительно — как синоним появления в самых разных местах больших магазинов для семейного посещения, куда могут прийти люди самого разного социального положения. Сам Уолтон, защищаясь от критики, писал, что Wal-Mart всегда старался участвовать в жизни местных сообществ, проводя благотворительные мероприятия, создавая специальные стипендии для выпускников местных школ и т.д.

Как и многие очень богатые люди, одержимые своим бизнесом, Уолтон был довольно скромен в быту. В своих поездках по магазинам Wal-Mart он останавливался в недорогих отелях и сначала арендовал бюджетные автомобили, а потом долгие годы водил простой пикап Ford. Рассказывают и про его трудолюбие — про то, как он сам вставал в 4:30 утра или за день объезжал шесть своих магазинов для проверки.

Уолтон не любил публичность, светские мероприятия и редко давал интервью. В 1985 году он стал самым богатым американцем по версии Forbes. Тогда он заявил, что ему «кажется глупой вся эта шумиха вокруг… состояния» и что признание его богатейшим американцем «сделало его жизнь сложнее».

В 1989 году известный журналист Джон Хьюи смог убедить Уолтона написать автобиографию — «Сэм Уолтон: Сделано в Америке».

Фотогалерея Династия Lego Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения Фото: The LEGO Group. До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода

На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде Фото: The LEGO Group. Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом

На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы Фото: The LEGO Group. В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек Фото: The LEGO Group. Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)

На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы Фото: The LEGO Group. Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения Фото: The LEGO Group. В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек

На фото: сгоревшая фабрика Lego Фото: The LEGO Group. В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году

На фото: кубик образца 1949 года Фото: The LEGO Group. В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.) Фото: The LEGO Group. В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году Фото: The LEGO Group. Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу Фото: The LEGO Group. В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год

На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite Фото: The LEGO Group К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании

На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены Фото: The LEGO Group В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego Фото: The LEGO Group К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек Фото: The LEGO Group. В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста

На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP / Dave Caulkin / WPA/ / AP Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно Фото: The LEGO Group. К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд Фото: The LEGO Group Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России

На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego Фото: John Shearer / Invision / AP Следующая фотография 1 / 21 Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения Фото: The LEGO Group. До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода

На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде Фото: The LEGO Group. Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом

На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы Фото: The LEGO Group. В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек Фото: The LEGO Group. Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)

На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы Фото: The LEGO Group. Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения Фото: The LEGO Group. В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек

На фото: сгоревшая фабрика Lego Фото: The LEGO Group. В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году

На фото: кубик образца 1949 года Фото: The LEGO Group. В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.) Фото: The LEGO Group. В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году Фото: The LEGO Group. Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу Фото: The LEGO Group. В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год

На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite Фото: The LEGO Group К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании

На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены Фото: The LEGO Group В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego Фото: The LEGO Group К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек Фото: The LEGO Group. В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста

На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP / Dave Caulkin / WPA/ / AP Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно Фото: The LEGO Group. К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд Фото: The LEGO Group Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России

На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego Фото: John Shearer / Invision / AP Смотреть

Книга вышла уже после смерти Сэма Уолтона. Он умер в 1992 году, на 75-м году жизни. К этому моменту в сеть Wal-Mart входило 2 тыс. магазинов, а годовая выручка компании составляла $52 млрд. А в 1998 году журнал Time включил Сэма Уолтона в список 100 самых влиятельных людей XX века.

После его смерти сеть магазинов продолжала расширяться, так что в какой-то момент Walmart стал крупнейшим ритейлером в мире. Сейчас у компании 10,5 тыс. магазинов в 20 странах, в них работают 2,1 млн человек. Прошлый год Walmart закончил с выручкой $611 млрд и операционной прибылью $20 млрд.

Яна Рождественская