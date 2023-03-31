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Коммерсантъ FM
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В Северной Корее развернулась кампания по борьбе с разводами

Власти Северной Кореи развернули кампанию за сохранение браков. В стране ведется разъяснительная и воспитательная работа среди замужних женщин, кроме того, оказывается определенное давление на родителей разводящихся супругов, а также на компании и организации, среди сотрудников которых высок процент разводов. Об этом сообщает Radio Free Asia.

Как рассказала радио на условиях анонимности одна из жительниц провинции Хамгён-Пукто, правительство «подчеркивает, что профилактика разводов должна вестись путем усиления идеологического просвещения для тех, кто подает на развод». По словам собеседницы СМИ, разводы «напрямую связаны с проблемой зарабатывания на жизнь, а это становится с каждым днем все сложнее после начала пандемии коронавируса».

В большинстве северокорейских семей главными кормильцами являются женщины: мужчины заняты на тех работах, куда их направляют власти, и чаще всего это работы низкооплачиваемые. Женщины же могут подрабатывать, например торгуя на рынке, и зарабатывать больше.

В рамках усиления идеологического просвещения представители Союза социалистических женщин Кореи выступают с лекциями для домохозяек, рассказывая, что «развод идет вразрез с линией партии и правительства и должен быть каким-то образом устранен». Желающих развестись супругов также вызывают на собрания, где критикуют и объясняют им, насколько неправильно они собираются поступить, призывая строить «гармоничную семью, ячейку общества». На эти собрания вызывают и родителей разводящихся супругов, чтобы указать им на то, как неправильно они воспитали своих детей.

Кроме того, ведется подсчет числа разводов во всех государственных структурах, на заводах, фабриках и в компаниях. После чего руководители организаций отвечают перед партийным руководством страны за «низкий уровень работы среди семей по профилактике разводов».

Алена Миклашевская

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