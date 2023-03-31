Jeep представил семь внедорожных концепт-каров для «Пасхального сафари»

Компания Jeep представила семь новых концепт-каров, созданных для ежегодного традиционного «Пасхального сафари» в штате Юта.

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Главной новинкой 2023 года стал пикап Jeep Scrambler 392 Concept, названный в честь модели Jeep Scrambler (CJ-8) 80-х годов. За основу был взят Jeep Wrangler Rubicon 392, который получил новый углепластиковый кузов, установленное под более острым углом лобовое стекло, мягкую крышу и пневмоподвеску AccuAir, которая позволяет регулировать дорожный просвет. Пикап сохранил стандартный 470-сильный 6,4-литровый V8.

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept стал третьей версией электрического внедорожника марки. Новая модификация получила переработанную электрическую силовую установку с двухступенчатым режимом рекуперации энергии торможения, продвинутым ассистентом спуска с горы и возможностью выбора мощности двигателя — доступны режимы 285 л.с. и 650 л.с. Также у машины по сравнению с прошлогодним электромобилем переработан кузов и изменена схема окраски.

Рестомод Jeep Cherokee 4xe Concept создан на основе Jeep Cherokee (SJ) 1978 года, который получил новый кузов с ярким оформлением и 380-сильную гибридную силовую установку от Jeep Wrangler Rubicon 4xe на основе 2-литрового бензинового турбомотора.

Модификация Jeep Grand Wagoneer Overland Concept превращена в дом на колесах. Оснащенный 510-сильным мотором внедорожник отличается установленной на крыше карбоновой палаткой RedTail Overland Skyloft, доступ в которую открывает люк на месте панорамной крыши. В салоне вместо второго и третьего рядов сидений организованы спальные места, размещены кресла-мешки и другое оснащение для комфортного отдыха.

Пикап Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept отличается карбоновой дугой безопасности JPP Gladiator Sport Bar, откидным передним силовым бампером, превращающимся в скамью, а также новым грузовым отсеком с дополнительными отсеками Molle для хранения мелочей, встроенными контейнерами RotoPaX и креплением для запасного колеса.

Внедорожники Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept и Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept демонстрируют возможности доработки автомобилей с помощью фирменных аксессуаров.

Все автомобили получили доработанную подвеску, включая лифт-комплекты для увеличения дорожного просвета, новые колеса с внедорожными покрышками, а также особый декор салона и кузова, в том числе за счет различных аксессуаров.

Представленные модели в серийное производство не пойдут. Концепт-кары подготовлены к традиционному ежегодному мероприятию Easter Jeep Safari в Юте для демонстрации возможностей Jeep и деталей из каталогов аксессуаров Jeep Performance Parts и Mopar.

Максим Вершинин

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