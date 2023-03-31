Футболиста сборной Аргентины Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании

К чемпиону в составе сборной Аргентины по футболу Гонсало Монтьеля был подан иск об участии в групповом сексуальном насилии. Предполагаемая жертва — модель, с которой футболист состоял в коротких отношениях. Подробности приводит издание Marca.

Как сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида, в 2019 году во время вечеринки в честь дня рождения футболиста у него дома произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей». По словам адвоката, приехать модель на вечеринку попросил Гонсало Монтьель.

Девушка не пила алкоголь, но, попробовав два напитка, потеряла сознание. Сколько человек участвовало в насилии, она не знает. Как сообщил защитник модели, после произошедшего ее выгнали из дома. Как она попала домой, модель также не знает. Как рассказал адвокат, девушка не рассказывала о произошедшем раньше, потому что получала угрозы со стороны футболиста и его родственников.

Гонсало Монтьель в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года — в финальном матче против сборной Франции он забил победный пенальти в послематчевой серии.

Анастасия Ларина