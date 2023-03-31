Япония ограничила экспорт оборудования для производства полупроводников

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сегодня, 31 марта, сообщил на пресс-конференции о введении ограничений на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников. Формально ограничения не направлены против какой-то конкретной страны, однако, как отмечают эксперты, фактически их цель — усложнить экспорт оборудования в Китай.

Китайские компании не первый год находятся в сложном положении из-за американских санкций, затрудняющих доступ к чипам и оборудованию для их производства. В прошлом году правительство США ужесточило ограничения, запретив американским компаниям продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, китайским компаниям без получения экспортных лицензий. О том, что Япония может ввести ограничения на импорт полупроводников и связанного с ними оборудования, сообщается с начала года: тогда стало известно, что переговоры о введении ограничений ведут представители США, Японии и Нидерландов.

Яна Рождественская