Bloomberg: Нидерланды и Япония могут ограничить экспорт технологий в Китай к концу января

Нидерланды и Япония могут ввести экспортный контроль против Китая к концу января. Премьер-министры Нидерландов и Японии Марк Рютте и Фумио Кисида в начале января обсуждали этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Белом Доме. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, экспортные ограничения Нидерландов и Японии будут не такими жесткими, как аналогичные меры США. Деталей планируемых ограничений агентство не приводит.

В Нидерландах находится ASML Holding NV, который производит литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности, в Японии — производитель электроники и полупроводников Tokyo Electron Ltd. Без доступа к товарам этих компаний китайские производители столкнутся со сложностями в производстве электроники и микросхем, отмечает Bloomberg.

В октябре 2022 года США внесли 31 китайскую компанию в список структур, «не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции». Под ограничения также подпал крупнейший в КНР производитель чипов SMIC. В Китае сочли, что экспортный контроль США нарушает рыночные условия торговли. 13 декабря Китай сообщил, что подал иск против США в ВТО из-за ограничений. В декабре Reuters писал, что США могут снять ограничения против некоторых компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чип раздора».

Олеся Павленко