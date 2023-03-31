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Импортозамещение без санкций

«Фармасинтез» завершил второй этап проекта создания научно-производственного комплекса

В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармасинтез-Норд». Предприятие способно удовлетворить половину потребности страны в препаратах для лечения онкологических заболеваний. Президент Владимир Путин, принявший участие в церемонии открытия по видеосвязи, подчеркнул важность увеличения доли лекарственных препаратов отечественного производства на внутреннем рынке. Эксперты также отмечают возрастающую потребность в повышении независимости от внешних поставок.

В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармасинтез-Норд»

В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармасинтез-Норд»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармасинтез-Норд»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Группа компаний «Фармасинтез» ввела в эксплуатацию вторую очередь завода на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» в рамках проекта создания научно-производственного комплекса общей стоимостью более 15 млрд рублей.

АО «Фармасинтез-Норд» — пятая площадка «Фармасинтеза» — является крупнейшим заводом в стране по выпуску лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, сказал президент группы компаний Викрам Сингх Пуния на церемонии открытия. «В плане производства — более 100 наименований. Этот проект закроет большую часть потребности в этих препаратах всей страны»,— отметил он (цитата по ТАСС). Глава «Фармасинтеза» также уточнил, что более половины субстанций для противораковых препаратов — отечественного производства.

По словам президента «Фармасинтеза», в развитие производства на площадке «Новоорловская» уже инвестировано 9 млрд рублей. В том числе, как уточнили в пресс-службе компании, объем инвестиций во вторую очередь завода составили 5 млрд рублей. В компании также сообщили, что уже ведется проектирование третьей очереди производственного комплекса, строительство которой, в соответствии с бизнес-планом, должно завершиться в конце 2026 года, объем инвестиций дополнительно составит 6,2 млрд рублей. В результате, как предполагается, производство биотехнологических фармацевтических субстанций увеличится со 150 кг до 250 кг в год.

В целом проект направлен на создание современного фармацевтического научно-производственного комплекса мирового уровня, который будет заниматься разработкой и производством биотехнологических лекарств, в том числе противоопухолевых препаратов, генно-инженерных инсулинов, противоковидной вакцины «Спутник Лайт», препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. В рамках проекта будет создано 1000 рабочих мест.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии открытия по видеосвязи, отметил важность увеличения выпуска российских субстанций, повышения доли отечественных препаратов на внутреннем рынке и укрепления независимости от зарубежных поставщиков. Глава государства также пообещал, что российские власти окажут всю необходимую поддержку фармацевтической промышленности, а также выразил уверенность в том, что все сделанные и планируемые инвестиции будут окупаемыми и послужат развитию бизнеса.

Первая очередь завода «Фармасинтез-Норд» была введена в эксплуатацию в 2017 году. По данным компании, созданной 14 мая 2010 года, владельцем 52% акций общества является Викрам Сингх Пуния, доля АО «Фармасинтез» составляет 48%.

Хотя прямых санкций на поставки медицинской продукции и лекарственных препаратов на Россию не наложено, но объективно международные компании сворачивают программы на территории Российской Федерации, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В этой ситуации очевидно, что нужно в кратчайшие сроки ускорить трансформацию в направлении повышения уровня обеспеченности отечественными субстанциями, и в этом плане онкологические препараты — одно из ключевых направлений. Объективно — сейчас есть хорошие возможности с точки зрения спроса, потому что запускаемые предприятия уже имеют понятную производственную программу, и сейчас государство делает главное — обеспечивает разумный гарантированный заказ на отечественную продукцию. Поэтому в реальности в Санкт-Петербурге фармацевтический кластер будет и должен развиваться»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников

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