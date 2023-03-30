Суд в Москве арестовал двух заместительниц губернатора Брянской области

Басманный суд Москвы арестовал до 28 мая временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Об этом сообщает пресс-служба городских судов. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6. ст.290 УК РФ).

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Рассмотрение ходатайства об аресте проходило в закрытом судебном заседании по просьбе следователя. Сторона защиты ходатайствовала об иной мере пресечения.

О задержании Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стало известно вчера, 29 марта. По данным следствия, они получили взятку в размере 4,4 млн руб., деньги были переданы через посредников. Они также установлены и задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 и 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В должности врио замгубернатора, курирующего сферы образования, науки и культуры, Елена Егорова работала с 1 апреля 2022 года. Татьяна Кулешова заняла свою должность 28 апреля 2021 года — она отвечала за информационную и внутреннюю политику.

Лусине Баласян