С Kraft Heinz каши не сваришь

Американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка», крупному производителю безалкогольных напитков и снеков. В сделку, стоимость которой оценивалась в 2,5–3 млрд руб., войдут два предприятия, марки «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. После продажи Kraft Heinz сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Kraft Heinz заключила соглашение о продаже своего бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка», сообщила гендиректор Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. Текст письма есть у “Ъ”. Как уточняется в обращении, в сделку входят бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия в Георгиевске и Иваново. «Черноголовка» также сможет использовать бренд Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода. В Kraft Heinz планируют закрыть сделку летом 2023 года после ее утверждения регуляторами.

Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и др. Глобальная выручка в 2022 году — более $26,4 млрд.

О планах Kraft Heinz продать бизнес детского питания в РФ “Ъ” сообщал в июле 2022 года. В ноябре источники “Ъ” уточняли, что активами интересуются ГК «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». По данным источников “Ъ”, Kraft Heinz оценивала стоимость бизнеса в 2,5–3 млрд руб. Как отметил один из собеседников “Ъ”, с оценкой еще должна согласиться правительственная комиссия.

Как отмечается в письме Мэри Гукасян, продажа бизнеса детского питания в России позволит Kraft Heinz сфокусироваться на развитии основных категорий — кетчупов и соусов. Компания продолжает выпускать эти продукты на заводе в Ленинградской области, а также продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья, говорится в обращении. В Kraft Heinz информацию подтвердили, в «Черноголовке» оперативный комментарий не предоставили.

«Черноголовка» выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fry’s, «Савинов». Выручка в 2021 году, по данным группы, 13,7 млрд руб. Один из собеседников “Ъ” еще осенью 2022 года называл «Черноголовку» наиболее вероятным претендентом на активы Kraft Heinz в детском питании. По словам другого источника “Ъ”, владельцы «Черноголовки» давно искали возможности для приобретения известного бренда на этом рынке с заметной долей.

Сейчас «Черноголовка» выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой. А фруктовые пюре, к примеру, производит в Белоруссии, следует из данных на этикетке продукта.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что Kraft Heinz — один из лидеров на рынке соусов, логично, что компания хочет сосредоточиться на этом рынке. Для «Черноголовки» же сделка дает возможность пополнить портфель узнаваемыми брендами в относительно новой для себя категории, указывает он. Heinz входила в пятерку по продажам в сегменте сухого детского питания, согласно NielsenIQ. Бизнес детского питания также отличался высокой рентабельностью — около 30% по EBITDA, отмечали аналитики Газпромбанка.

Покупка производства детского питания у Kraft Heinz — не единственная готовящаяся сделка у «Черноголовки». Ранее группа договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellog, которая управляет тремя заводами, где выпускает продукты под брендом «Любятово». В «Черноголовке» говорили, что на продукты питания приходится около 17% бизнеса группы и эту долю планируется увеличивать с каждым кодом.

По данным NielsenIQ, в офлайн-сегменте продажи детского питания в целом в январе—сентябре 2022 года снизились на 12,1% в натуральном выражении, а в деньгах выросли на 8,3% год к году. Спрос на готовое вязкое питание в объеме снизился на 19,4%, на детские напитки — на 12,8%, на молочное питание — на 8,6% год к году.

Анатолий Костырев