Инвесторы заварили кашу

Выставленный на продажу американским Kraft Heinz российский бизнес детского питания привлек внимание сразу нескольких инвесторов. По информации “Ъ”, среди тех, кто интересуется активом,— ГК «Черноголовка» и «Фармалакт», уже работающие в этом сегменте, а также АФК «Система». Несмотря на текущее снижение продаж детского питания, этот бизнес все еще выгодно отличается высокой рентабельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Покупкой российского бизнеса Kraft Heinz по производству детского питания интересуются ГК «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система», рассказал источник “Ъ” на рынке и подтвердил собеседник в инвестиционных кругах. Два источника “Ъ” уточнили, что поиск покупателя еще продолжается. В Kraft Heinz заявили “Ъ”, что не комментируют «рыночные спекуляции или слухи». В АФК «Система» отказались от комментариев. В «Черноголовке» и «Фармалакте» “Ъ” не ответили.

О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать бизнес детского питания в РФ стало известно этим летом. В сделку должны войти завод «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью свыше 30 тыс. тонн каш и пюре в год, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». По данным источника “Ъ”, Kraft Heinz оценивает стоимость бизнеса в 2,5–3 млрд руб., что сопоставимо с чистой выручкой в 2021 году в $43 млн (2,6 млрд руб. по курсу ЦБ на среду).

«Фармалакт», выпускающая в Подмосковье заменитель грудного молока под маркой Mamelle, детское печенье и чай, может быть знакома Kraft Heinz. Инвестором этого предприятия местные СМИ называли бизнесмена из Сербии Горана Вуковича. Он также был владельцем Ивановского комбината детского питания, когда актив приобретал Kraft Heinz, писала газета «Ведомости» в 2015 году.

Один из собеседников “Ъ” считает пока наиболее вероятным претендентом на активы Kraft Heinz в детском питании ГК «Черноголовка», производителя безалкогольных напитков, снеков, кондитерских изделий. Как ранее рассказывал источник “Ъ”, владельцы «Черноголовки» давно искали активы на рынке детского питания с известным брендом и заметной долей по приемлемой цене, но не нашли подходящих вариантов. Сейчас группа выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой. А фруктовые пюре, к примеру, производит в Белоруссии, следует из данных на этикетке продукта.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что инвестиции в производство детского питания осложняются повышенными требованиями к качеству продукции и сырья, а также высокими стандартами безопасности, потому интерес к уже работающим качественным активам в секторе и может быть высоким. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что бизнес детского питания исторически отличался высокой рентабельностью — около 30% по EBITDA. В условиях ухода иностранных инвесторов российские компании имеют возможность получить хороший актив по привлекательной цене, указывает он.

По данным NielsenIQ, в офлайн-сегменте продажи детского питания в целом в январе—сентябре 2022 года снизились на 12,1% в натуральном выражении, а в деньгах выросли на 8,3% год к году. Спрос на готовое вязкое питание в объеме снизился на 19,4%, на детские напитки — на 12,8%, на молочное питание — на 8,6% год к году. Рост — на 2,2% в натуральном выражении год к году — в офлайне показали только заменители грудного молока, следует из данных NielsenIQ. В онлайн-сегменте, по подсчетам аналитиков, продажи детского питания за тот же период снизились на 2,8% в объеме и выросли на 11,2% в деньгах.

Как отмечает Марат Ибрагимов, текущее снижение спроса на детское питание может позволить покупателям претендовать на больший дисконт в ходе переговоров. Но вряд ли конъюнктуру можно назвать непривлекательной. Как указывает господин Поповичев, пока крупные иностранные игроки не заявляли о своих намерениях покинуть российский рынок детского питания. Danone, планирующая передать контроль над производством молочных продуктов и растительных напитков в РФ, указывала, что бизнес детского питания (бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») трансакция не затронет.

Анатолий Костырев