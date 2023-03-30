Стройка подорожала в комплексе

В Челябинской области с 2021 года почти на треть выросла себестоимость строительства квадратного метра и составила 36,7 тыс. руб. В целом по России показатель увеличился на 47%, заявляют по итогам исследования эксперты «Циан». Жилье в новостройках в Челябинске за последние два года подорожало более чем в полтора раза. Эксперты объясняют рост себестоимости квадратного метра удорожанием стройматериалов, рабочей силы и логистики, отмечая, что в этом году сильного повышения себестоимости «квадрата» ждать не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена готовых новостроек в Челябинске увеличилась более чем в полтора раза

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Цена готовых новостроек в Челябинске увеличилась более чем в полтора раза

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья в Челябинской области за два года выросла на 30%. В марте 2023 года она достигла 36,7 тыс. руб. В целом по России показатель увеличился на 47%, до 50,4 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан», которые проанализировали данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) по субъектам РФ, где сейчас возводится более 50 многоквартирных домов. ЕИСЖС рассчитывает показатель на основе поданных застройщиками проектных деклараций.

Вместе с ростом себестоимости строительства в городах Челябинской области отмечается и увеличение цены квадратного метра нового жилья. Так, по сведениям портала недвижимости «Мир Квартир», в марте 2023 года стоимость одного квадрата в новостройках регионального центра составила 88,1 тыс. руб. Это на 62% больше, чем было в марте 2021 года — 54,2 тыс. руб.

За прошлый год новое жилье подорожало почти на 14% по сравнению с 2021 годом. Квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости Челябинска, по данным «Циан», в марте этого года стоит 73,8 тыс. руб., что на 69% больше, чем в марте 2021-го (43,6 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что среди регионов РФ ощутимее всего с марта 2021 года себестоимость квадратного метра выросла в Крыму — в 2,08 раза, до 72,5 тыс. руб. Следом идут Приморский (+81%) и Ставропольский края (+73%), Москва (+69%), Татарстан (+62%) и Пермский край (+54%). Меньше всего себестоимость увеличилась в Вологодской области — на 26%, до 34,7 тыс. руб. Невысокие темпы удорожания отмечены в Смоленской области и Чувашии — на 32%, в Костромской (+33%) и Волгоградской (+36%) областях. «В целом по регионам, вошедшим в выборку, средневзвешенная цена “квадрата” по себестоимости составила 50,4 тыс. руб. против 34 тыс. руб. два года назад. Причем в 2021–2022 годах себестоимость выросла примерно на 6 тыс. руб. за кв.м, за последний год прибавка составила уже порядка 10 тыс.»,— отмечает эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина. Представители сервиса добавляют, что средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья среди городов РФ численностью более 500 тыс. человек за год выросла на 3,5% и достигла в марте 112,6 тыс. руб.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что данные Единой информационной системы жилищного строительства могут не совсем точно отражать реальную картину. По его словам, в законодательстве нет конкретного алгоритма, по которому застройщик определяет себестоимость строительства домов.

«Застройщик вправе самостоятельно устанавливать порядок расчета себестоимости квадратного метра помещений и закрепить его в учетной политике»,— добавляет Владимир Чернов.

Об увеличении себестоимости строительства заявляют и челябинские застройщики. Директор по маркетингу АПРИ «Флай плэнинг», реализующей проекты клубного поселка «Твоя привилегия» и микрорайона «Парковый Премиум», Владимир Пономарев отмечает, что с начала прошлого года себестоимость строительных материалов выросла в среднем на 20–25%. «Удорожание коснулось каждой позиции по-разному. Сильно выросли цены на металл и отдельные комплектующие для инженерных систем»,— поясняет Владимир Пономарев.

Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков объясняет рост средней себестоимости возведения квадратного метра также удорожанием рабочей силы и увеличением тарифов на перевозку грузов. По его словам, в сфере строительства возник острый дефицит некоторых специалистов, из-за чего им стали предлагать большую заработную плату. «В этом году такого бурного роста себестоимости квадратного метра ждать не стоит. Он будет медленнее. Для существенного снижения себестоимости оснований нет: в этом году часть стройматериалов подешевела, часть продолжила дорожать. Уменьшения себестоимости “квадрата” можно ожидать только при насыщении рынка этими товарами, чего пока не происходит»,— считает Евгений Коротков. Основными проблемами для застройщиков Челябинской области он называет дефицит земли и инженерных сетей, нехватку рабочих специалистов. «Себестоимость стройматериалов — это только одна из проблем. Объемы строительства снижаются из-за отсутствия возможности подключения к инженерным сетям. При этом законодательство разрешает возводить жилье далеко не везде»,— поясняет господин Коротков.

Ощутимое различие в динамике роста себестоимости квадратного метра в разных регионах РФ исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» объясняет разными логистическими особенностями, погодными условиями и стоимостью земли. «Везде своя специфика. Например, в одних регионах сложнее и дороже доставлять материалы и рабочих на стройку. Играет роль и то, что одни субъекты РФ имеют у себя заводы железобетонных изделий, а другие нет»,— отмечает Евгений Коротков.

Михаил Бычков