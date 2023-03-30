ЦБ продлил ограничения на торги иностранными ценными бумагами до 1 октября

Банк России продлил на шесть месяцев (до 1 октября) ограничение обращения части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, ранее выведенными на неторговые счета. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение направлено на минимизацию рисков для инвесторов.

«С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке»,— следует из сообщения Банка России. Между тем право собственности владельцев на эти иностранные ценные бумаги сохраняется.

Ограничение было введено 30 мая 2022 года. Запрет касается иностранных ценных бумаг, заблокированных в Национальном расчетном депозитарии в результате санкций. Под ограничение не попадают депозитарные расписки и акции эмитентов, большая часть бизнеса которых находится в России, в том числе X5 Retail, Polymetal, Globaltrans, Yandex, TCS Group.

Лусине Баласян