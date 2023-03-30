Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Внедрение системы учета строительных отходов на Дону откладывается

В Ростовской области министерство ЖКХ временно отложило внедрение цифровой системы контроля за утилизацией строительных отходов. Об этом в ходе конференции «Ъ-Юг» «Умные города: вызовы и возможности» сообщила председатель Ассоциации производителей и переработчиков Ростовской области Елена Пелецкая. Система позволила бы уменьшить количество стихийных свалок в регионе.

По словам Елены Пелецкой, в 2021 году ассоциация заключила соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о внедрении системы учета и контроля оборота строительных отходов. Система позволила бы сократить количество стихийных свалок в городах области.

Согласно проекту, решение реализуется на основе региональной системы и подразумевает контроль за деятельностью транспортировщиков. Система определяет наличие разрешение на вывоз отходов и маршрут транспортировки, при этом используя систему ГЛОННАС и камеры для фото- и видеофиксации. Система интегрируется в «Безопасный город».

Сам порядок обращения с отходами уже разработан, следующим этапом должна стать разработка самого цифрового продукта, на что необходимы инвестиции в размере порядка 80 млн руб.

«В Ростове-на-Дону, по самым скромным подсчетам, образуются порядка 7,5 млн т строительных отходов в год. Именно из этого мусора формируется большая часть стихийных свалок. При этом, данная сфера не регулируется и находится в серой зоне», — отмечает Елена Пелецкая.

Сейчас проект находится на паузе, несмотря на то, что власти области понимают важность внедрения такой системы.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...