Внедрение системы учета строительных отходов на Дону откладывается

В Ростовской области министерство ЖКХ временно отложило внедрение цифровой системы контроля за утилизацией строительных отходов. Об этом в ходе конференции «Ъ-Юг» «Умные города: вызовы и возможности» сообщила председатель Ассоциации производителей и переработчиков Ростовской области Елена Пелецкая. Система позволила бы уменьшить количество стихийных свалок в регионе.

По словам Елены Пелецкой, в 2021 году ассоциация заключила соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о внедрении системы учета и контроля оборота строительных отходов. Система позволила бы сократить количество стихийных свалок в городах области.

Согласно проекту, решение реализуется на основе региональной системы и подразумевает контроль за деятельностью транспортировщиков. Система определяет наличие разрешение на вывоз отходов и маршрут транспортировки, при этом используя систему ГЛОННАС и камеры для фото- и видеофиксации. Система интегрируется в «Безопасный город».

Сам порядок обращения с отходами уже разработан, следующим этапом должна стать разработка самого цифрового продукта, на что необходимы инвестиции в размере порядка 80 млн руб.

«В Ростове-на-Дону, по самым скромным подсчетам, образуются порядка 7,5 млн т строительных отходов в год. Именно из этого мусора формируется большая часть стихийных свалок. При этом, данная сфера не регулируется и находится в серой зоне», — отмечает Елена Пелецкая.

Сейчас проект находится на паузе, несмотря на то, что власти области понимают важность внедрения такой системы.

Анастасия Назарова