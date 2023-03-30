ФАС заподозрила самарского регоператора по обращению с ТКО в нарушении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции» в отношении регоператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоСтройРесурс» и пяти транспортировщиков отходов (ООО «ТрансРесурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город»). Информация опубликована на сайте антимонопольного органа.

Конкурсы по транспортировке отходов проводились в Самарской области в 2019–2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила свыше 31 млрд руб. ФАС подозревает организации в том, что они заключили антиконкурентное соглашение для ограничения числа потенциальных участников торгов и создания транспортировщикам преимущественных условий.

Также антимонопольная служба видит в действиях транспортировщиков ТКО признаки картельного сговора (п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») для поддержания цен на торгах. «Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены»,— отмечают в ФАС.

Как уточняют представители антимонопольного органа, если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров сообщил «Ъ», что ФАС России не направляла в адрес регоператора претензий: «Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из указанного пресс-релиза неясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регоператора за всю историю торгов не поступало».

Глава компании отметил, что торги проводятся открыто на сайте госзакупок: «Более того, самарский регоператор — один из немногих в стране, кто приложил много усилий, чтобы сохранить даже самый малый бизнес в сфере перевозок. Оказывали помощь техникой, контейнерами и сотрудниками».

«Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений. Дело инициировано депутатом Михаилом Матвеевым, на заявление которого надзорные органы не могут не реагировать. За последнее время было уже несколько громких обвинений с его стороны, которые ничем не подтвердились при проверках и в судах. По одной из версий, которую мне рассказали, идет мощное финансирование предвыборной кампании со стороны представителя бизнеса, стремящегося захватить рынок перевозок ТКО»,— отметил Михаил Захаров.

О проверке деятельности самарского регоператора по обращению с ТКО «Ъ» писал в публикации «Полицейские разбирают мусор».

Ани Айвазян, Самара