В России появится аналог технологии IMAX под названием «Космакс»

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа») разработал новый кинотеатральный формат, который содержит технические характеристики, аналогичные IMAX. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Вадим Верещагин. Российский аналог, получивший название «Космакс», проходит процедуру получения патента.

Разработкой «Космакса» занимался технический департамент «Централ партнершип». По оценке гендиректора компании, затраты на создание «Космакса» не превысили 5 млн руб. Дебютным фильмом, который будет представлен в этом формате, станет частично снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов».

Кинозал для показа фильма в формате «Космакс» должен быть оборудован цифровым кинопроектором и специальным звуковым оборудованием, отметил господин Верещагин. «Чтобы конвертировать отснятый материал в "Космакс", картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определенным кадрированием и т. д. "Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате»,—- уточнил он.

Технология IMAX принадлежит одноименной канадской компании, которая, по словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, остановила деятельность в стране с 1 июня 2022 года. Однако публично о прекращении операций в России IMAX не объявляла.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал корпорацию IMAX исполнять договоры, заключенные с одним из юрлиц объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Речь идет о договорах на товарный знак и на техническое обслуживание, заключенных в 2008 году. Согласно датированному 22 марта решению суда, в случае его неисполнения в течение пяти дней суд будет взыскивать неустойку в 200 тыс. руб. за каждый день неисполнения. Представители IMAX на заседания не являлись.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «IMAX форматируют под Россию».

Милена Костерева