Bloomberg: только половина истребителей F-35 США готовы к выполнению боевых задач

Пригодными к выполнению боевых задач считаются только около половины истребителей F-35, стоящих на вооружении армии США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на руководителя программы F-35 генерал-лейтенанта ВВС Майкла Шмидта.

По его словам, в феврале среднемесячная доля пригодных для боевых задач истребителей составляла 53,1% при общем парке в более чем 540 F-35. Эти истребители могли бы выполнить только часть из задач, в том числе боевые и демонстрационные полеты, тренировки и испытания. Из них полностью к выполнению всех задач готовы менее 30% F-35.

Целевой показатель готовности F-35 составляет 65%. Майкл Шмидт назвал в разговоре с агентством текущее состояние готовности F-35 неудовлетворительным. По его словам, в следующие 12 месяцев военные должны поднять этот показатель на 10%.

Как отмечает Bloomberg, в 2020 году показатель полной готовности флота F-35 составлял 39%, частичной — 69%. По данным оперативного испытательного бюро Пентагона, к концу 2022 года уровень готовности истребитилей к выполнению боевых задач оценивался в 65%. Майкл Шмидт не пояснил причины сокращения показателей. Как пишет Bloomberg, в прошлом показатель готовности снижался из-за нехватки запасных деталей для F-35.

Олеся Павленко