Без шума и без углепыли

Российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок упал в цене. С начала года энергетический уголь подешевел на 18–20%, а особенно заметно снизились цены на пылеугольное топливо, которое используют металлурги,— почти на 30%. Цены еще высоки, но это не спасает отрасль от сокращения добычи. По мнению экспертов, на стоимость угля давит не только наступление весны, но и мировой банковский кризис, из-за которого инвесторы опасаются вкладывать средства в сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российский энергетический уголь дешевеет по всем направлениям, следует из отчета Центра ценовых индексов Газпромбанка (ЦЦИ ГПБ). С начала года уголь 6000 ккал FOB Far East упал в цене на 18%, до $133 за тонну, уголь 5500 ккал — на 15%, до $122, уголь 5000 ккал — на 17%, до $104. Снижаются цены и на западном, и на южном направлении. Уголь на базисе FOB Тамань подешевел на 20%, а FOB Baltic — на 21,1%. Источник “Ъ” на рынке говорит, что экспорт через Тамань в первом квартале находится примерно на том же уровне, что и год назад. Объем экспорта на юге зависит в первую очередь от пропускной способности железных дорог: переваливается все, что доезжает. Если ОАО РЖД согласует больший объем, экспорт вырастет.

При этом, по словам собеседника “Ъ”, рентабельность экспорта сохраняется: экспортеры выбирают маршрут, ориентируясь на комплекс факторов, включая как текущие и ожидаемые цены CIF/CFR, так и ставки фрахта, обусловленные географическим положением порта и возможностью грузить крупные судовые партии. Цены на энергетический уголь на рынках могут меняться достаточно часто в течение года, квартала и даже одного месяца, говорит источник “Ъ”.

Снижается в цене и уголь для металлургии. По данным отчета, дешевеет PCI (пылеугольное топливо): с начала года цена упала на 29%, до $160, на базисе FOB Far East. Угли марки ГЖ несколько недель находятся на уровне $216, но участники рынка, как сказано в отчете, ожидают, что их цена при контрактации в начале апреля снизится на $25–30 на тонну. Увеличение поставок из Австралии в Китай оказывает ограниченный эффект на цены. Россия и Монголия покрыли 83% поставок коксующегося угля в Китай (4,4 млн тонн и 6,5 млн тонн соответственно), а Австралия за январь—февраль поставила 73 тыс. тонн. Причины столь низких объемов — высокая стоимость продукции, долгий срок доставки и отсутствие свободных объемов угля после периода дождей.

Несмотря на колебания, цены на уголь по-прежнему держатся на высоком уровне. Так, в апреле 2021 года энергетический уголь достигал $100 только на базисе FOB Восточный, на остальных экспортных направлениях цены были ниже этой планки. Тем не менее в начале года наблюдается снижение добычи угля. По данным Росстата, в январе 2023 года добыча угля снизилась на 1,8% по сравнению с январем 2022 года, до 34,9 млн тонн. По сравнению с декабрем 2022 года снижение составило 19,3%.

«По началу года идет снижение, но надеемся, что выровняем ситуацию»,— подтверждал 28 марта министр энергетики Николай Шульгинов. Кузбасс, сообщает министерство угольной промышленности региона, в январе—феврале сократил добычу угля в годовом выражении на 7,3%, до 35,2 млн тонн угля, добыча углей энергетических марок сократилась на 12,4%, до 24 млн тонн.

С уходом риска холодной зимы в Европе опасения относительно нехватки энергоресурсов в мире снижаются, что приводит к падению цен на все энергоносители, включая газ, нефть и уголь, говорит Сергей Гришунин из НРА. Одновременно с этим отмечаются опасения инвесторов вкладывать средства в сырьевые товары на фоне разворачивающегося в мире банковского кризиса, добавляет аналитик.

По мнению господина Гришунина, снижение цен может привести к тому, что часть российского экспорта, особенно низкосортных и необогащенных углей, не сможет быть реализована на мировых рынках с учетом стоимости фрахта и дисконтов на российскую продукцию. Коррекция цен происходит и по контрактам внутреннего рынка, отмечает он, но она «скорее является поводом частично снизить избыточную добычу угля в России, особенно в части низкосортной продукции».

Евгений Зайнуллин