Правительство просится в ресторан

Правительство Саратовской области планирует оформить право собственности на признанное самостроем здание бизнес-центра «Сарград» на улице Октябрьской в Саратове, для этого оно обратится в суд, чтобы изменить способ исполнения решения суда. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор области Роман Бусаргин. В прошлом году арбитражный суд по иску ГУК «Государственный музей К.А.Федина» признал незаконной постройкой и постановил снести здание, принадлежащее предпринимателю Надежде Шиловской, но исполнение решения пока не состоялось. Господин Бусаргин сказал, что получает много обращений с просьбой сохранить объект. Адвокат собственника здания не комментирует судебные решения и заявление главы региона. Юристы считают изменение способа исполнения судебного решения возможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании ресторана может появиться картинная галерея

Фото: Виктория Пищула В здании ресторана может появиться картинная галерея

Фото: Виктория Пищула

Правительство Саратовской области готово просить суд изменить способ исполнения судебного решения по зданию бизнес-центра «Сарград» на Октябрьской улице в Саратове, признанному незаконной постройкой. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопросы горожан, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. По словам главы региона, к нему поступает большое количество обращений жителей города с просьбой сохранить здание и использовать его в качестве картинной галереи.

«Постараемся это сделать. Сейчас для этого в рамках судебного порядка необходимо изменить способ исполнения судебного решения. Надо оформить это здание в областную собственность. Считаю, что так будет честно и по отношению к городу, и по отношению к жителям»,— отметил господин Бусаргин.

Здание бизнес-центра «Сарград» в центре Саратова было признано самовольной постройкой в мае 2022 года решением Арбитражного суда региона, суд постановил его снести, позже решение подтвердили апелляционная и кассационная ­инстанции.

Объект в 2017 году построила компания «Сарград». Изначально планировалось, что в нем будет располагаться картинная галерея, однако незадолго до сдачи в эксплуатацию застройщик изменил статус с «художественной галереи» на «здание многофункционального назначения». После открытия там появилось кафе «Дом», затем кафе «Джос».

Истцом в деле выступало ГУК «Государственный музей К.А.Федина», которому ранее принадлежал земельный участок под бизнес-центром.

Суды признали, что земля площадью более 1000 кв.м выбыла из собственности музея незаконно в конце 2009 года, когда пост директора музея заняла Валентина Жукова, ранее работавшая советником министра культуры региона. В начале 2013 года право аренды на землю получила Надежда Шиловская — мать бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. В том же году АО «Сарград», основателем которого является господин Курихин, начало строить на участке здание.

В 2021 году по факту передачи земли в собственность Надежды Шиловской на основании проверки прокуратуры Саратовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В рамках расследования дела была допрошена экс-директор музея Федина Валентина Жукова. Она рассказала, что подписывала «какой-то документ», суть которого не разглядела из-за плохого освещения, но подумала, что это приказ о ее назначении на должность директора. О том, что это был отказ музея от земельного участка, она якобы узнала только в 2010 году от одного из сотрудников министерства культуры. Позже дело было закрыто в связи с отсутствием состава прес­тупления.

Тем не менее, суды пришли к выводу о незаконности процедур передачи спорного участка комитету по управлению имуществом области, а затем переуступки прав на него и строительства объекта коммерческого назначения. По решению суда госпожа Шиловская должна была снести здание ресторана в течение месяца после вступления судебного решения в силу.

Ранее о необходимости сноса бизнес-центра говорили экс-губернатор области Валерий Радаев, заявлявший, что участок надо «вернуть жителям в качестве сквера», и бывший глава Саратова Михаил Исаев.

В середине марта этого года директор саратовского музея Константина Федина Мария Григорьева выступила в СМИ с заявлением о том, что не считает необходимым сносить объект по соседству с учреждением культуры.

«Хочется поддержать звучащие в культурной среде предложения — найти возможность и сохранить это здание, чтобы использовать его для нужд города. Первоначально при строительстве этого объекта было заявлено, что это будет картинная галерея. В какой-то момент что-то изменилось, и здание стало очередным элитным рестораном для узкого круга людей. Если бы здание удалось сохранить и использовать для развития культуры в регионе, все же создать там картинную галерею,— это было бы наилучшим выходом. Здание полюбилось горожанам, воспринимается ими как украшение нашего города, поэтому оно могло бы быть культурным объектом как снаружи, так и внутри»,— заявила госпожа ­Григорьева.

Представитель Надежды Шиловской в суде Светлана Пашаева сказала «Ъ», что не комментирует дела, связанные с доверителем. «Всю информацию вы можете узнать из картотеки арбитражного суда и открытых источников»,— сказала госпожа Пашаева.

Юрист Марина Алексеева отмечает, что процессуально изменение способа исполнения решения суда возможно. «Но для того чтобы суд принял такое решение, необходимо доказать, что все документы будут приведены в соответствие, земля будет оформлена, здание будет соответствовать градостроительным нормам. Как это будет происходить технически, пока непонятно»,— пояснила госпожа Алексеева.

Сергей Петунин