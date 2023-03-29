Турниры ATP и WTA в Майами

Турнир ATP Miami Open категории Masters 1000. Призовой фонд — $8,8 млн
Четвертый круг. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Томми Пол (США) 6:4, 6:4. Карен Хачанов (Россия, 14)—Стефанос Циципас (Греция, 2) 7:6 (7:4), 6:4. Даниил Медведев (Россия, 4)—Кантен Алис (Франция) 6:4, 6:2. Янник Синнер (Италия, 10)—Андрей Рублев (Россия, 6) 6:2, 6:4. Тейлор Фриц (США, 9)—Хольгер Руне (Дания, 7) 6:3, 6:4.
Турнир WTA Miami Open категории 1000. Призовой фонд — $8,8 млн
1/4 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, 10)—Мартина Тревизан (Италия) 6:3, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Анастасия Потапова (Россия) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).