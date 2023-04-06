Бизнес лавирует между этикой и эстетикой

Мировая корпоративная культура пережила пандемию COVID-19, продолжив развиваться в 2022 году, свидетельствует исследование института Ethisphere, который способствует распространению и укреплению корпоративной этики. Основное препятствие для ее развития — недостаточное желание сотрудников сообщать о нарушениях этики в компаниях, отмечают эксперты института и призывают организации создавать благоприятные условия для развития и саморегулирования соответствующей практики. Российские же эксперты признают: корпоративная этика в стране переживает переходный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Этика в активе

Пандемия не оказала негативного влияния на соблюдение этических принципов компаний и их корпоративную культуру, которая продолжает развиваться, хотя и медленно. К таким выводам пришли эксперты института Ethisphere, мирового лидера в области разработки и продвижения этических норм ведения бизнеса, который исследовал мнения более 2 млн сотрудников компаний по всему миру. «До пандемии мир стремился работать, все больше соответствуя корпоративной этической культуре: инвесторы настоятельно интересовались ее наличием у директоров компаний и поднимали эти вопросы на совете директоров, соискатели спрашивали об этических принципах компании на собеседовании,— отмечает CEO института Эрика Салмон Берн.— После пандемии COVID-19 соблюдение принципов корпоративной культуры даже усилилось».

Такая культура — это набор норм и правил, которые определяют принципы работы организации, напомнила она, отметив, что компании с сильной культурой и этическими принципами привлекательнее для сотрудников, преданных делу и активно вовлеченных в рабочие процессы, нежели компании, где соблюдение этический норм не является приоритетом. В «этичных» компаниях текучесть кадров снижается, производительность труда повышается, как и число квалифицированных специалистов.

В таких компаниях сотрудники ощущают меньше давления: их не вынуждают идти на компромисс с принципами ради бизнес-интересов. «Если они замечают нарушение этических норм, то с большей вероятностью будут чувствовать себя комфортно, сообщая об этом,— отмечает глава Ethisphere.— Это позволяет организации решать проблемы на раннем этапе, экономит время на решение бизнес-задач и деньги, предотвращая судебные издержки и штрафы».

Зависимость делового успеха от соблюдения этических норм институт фиксирует в рейтинге этичных компаний. Капитализация его лидеров по итогам 2022 года оказалась почти на 25% выше, чем у компаний вне рейтинга. Институт оценивает качество соблюдения этических норм, опираясь на восемь элементов: осведомленность сотрудников об этических принципах и системе обеспечения их соблюдения (комплаенсе), следование этическим нормам во время общения и обучения, наличие системы мониторинга и возможность сообщить о нарушениях. Исследуются также наличие и степень давления в компании, допускающего нарушение этических норм ради деловых достижений, соблюдение принципа справедливости, продвижение этических принципов со стороны руководства, восприятие поведения руководства коллективом, этичность коммуникации внутри него.

На основе опросов в 2020 и 2022 годах в Ethisphere заключили, что культура этики за два года усилилась. Так, в 2022-м сохранился уровень осведомленности о корпоративных этических принципах: 91,8% респондентов сообщили в 2020 году, что знают о них, 91,7% — в 2022-м. О реально работающем этическом кодексе в компаниях в 2020 году сообщили 90,7% участников опроса, а в 2022-м — 92,8%, а о наличии системы мониторинга и возможности рассказать о нарушениях этики — 76,3% и 78% соответственно. О возможном давлении ради бизнес-интересов в 2020 году сообщили 61,5%, 64% — в 2022-м, а о справедливой организации работы — 73,4% и 75,7% соответственно. О пропаганде руководством этичного поведения в 2020 году рассказали 73,1%, а в 2022-м — 76,7%. По остальным двум показателям рост также составил более двух процентных пунктов (п. п.).

Молчание зумеров

В пандемию уровень несоблюдения этических норм снизился: о нарушениях сообщили 4,9% в 2022 году и 7,7% в 2020-м, что исследователи объясняют удаленной работой. Снизился и процент пожаловавшихся на нарушения — 48,2% от заметивших их сообщили об этом в 2020-м, а в 2022 году — 50,1%. Уменьшилось число сообщений о харассменте или дискриминации — именно на это чаще всего жаловались до пандемии. Во время пандемии чаще всего стали жаловаться на буллинг.

Авторы исследования обратили внимание, что сотрудники, которым около 25 лет (зумеры), реже других сообщают о нарушениях: этого не сделали 38,9%. Среди миллениалов (26 лет — 41 год) не жаловались на нарушения 31,8%. Среди людей более старшего возраста предпочитают молчать 27,6%. Зумеров в офисах становится все больше, и в Ethisphere призывают обратить внимание на эти цифры: по их мнению, люди, начавшие работать в пандемию, когда основным режимом был удаленный, могут быть незнакомы с правилами и этическими нормами и не знают о способах защиты от их нарушений. Эксперты обращают внимание на необходимость учитывать особенности и потребности разных возрастных групп сотрудников и призывают создавать в организации специальную должность — менеджера по комплаенсу, который будет следить за соблюдением этических норм, продвигать их и расследовать нарушения. Это поможет создать прочную этическую основу для работы и комфортную атмосферу в коллективе.

Запрос на патриотизм

В России схожих исследований пока не проводилось, а опрошенные "Ъ-Регенерацией" эксперты разошлись в оценке того, как последние два года повлияли на корпоративную культуру. Директор Ассоциации этики бизнеса и корпоративной социальной ответственности, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Максим Сторчевой отметил, что корпоративная культура меняется очень медленно, а прогресс, обнаруженный Ethisphere,— на уровне статпогрешности. В эпоху пандемийного стресса конфликтность должна была вырасти, считает он. «Был стресс от удаленки и ограничений деятельности, поэтому руководители должны были испытывать сложности в общении с подчиненными и наоборот»,— отмечает господин Сторчевой. Впрочем, как и авторы исследования Ethisphere, он полагает, что российские компании с высокоразвитой культурой, сделавшие этику своей корпоративной стратегией, «пережили этот период достаточно легко, а их сотрудники стали лучше относиться друг к другу». В 2022 году на фоне украинского кризиса и санкций корпоративная культура могла ухудшиться. «Компании стали более закрытыми с точки зрения раскрытия информации, что понятно в этих условиях,— напомнил Максим Сторчевой.— Это не повышает базовое ощущение доверия к миру человека в бизнесе».

Декан Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Ирина Колесникова полагает, что рост корпоративной культуры в РФ был возможен после острой фазы пандемии, «когда люди соскучились по общению офлайн, что интенсифицировало коммуникации, повысило солидарность». 2022 год и начало военных действий на Украине сплотили людей, что также должно было сказаться, по ее мнению, позитивно на корпоративной культуре. Так считает и глава «Опоры России» Александр Калинин, отмечая, что компании демонстрируют запрос на патриотизм и сохраняют социально ответственные проекты, подтвердив увеличение закрытости бизнеса из-за санкций.

Старший менеджер группы по устойчивому развитию компании ДРТ Алина Мухина охарактеризовала прошедший год для российских компаний и их корпоративной культуры как переходный, напомнив, что во многих компаниях произошла смена руководства. «Этика и корпоративная культура — это прежде всего отражение того, как эти вопросы воспринимает руководство. Если новое руководство не считает эти составляющие работы компании важными и занимается исключительно вопросами эффективности, это может привести в итоге к существенным рискам, связанным с оттоком кадров и репутационными потерями»,— отмечает она. Госпожа Мухина при этом рассказывает, что интерес со стороны компаний к корпоративной этике в этом году был в целом выше, чем раньше. Компании, с которыми общались ДРТ, поддерживали и сотрудников, проводя в том числе психологические тренинги.

В ДРТ отмечают, что для некоторых компаний потенциально мог встать вопрос обновления внутренних политик для соответствия новому российскому законодательству,. Консервативной позицией для исключения рисков может стать удаление положений о терпимости. «Не думаю, что сейчас еще можно выделять какие-то однозначные тенденции, но корпоративная культура стала жестче, как всегда в кризисное время»,— отметила она, указав, что в России исторически вопрос соблюдения всех положений кодекса Этики зависел не только от наличия этих положений, но и от того, насколько компания поддерживает инструменты его внедрения на практике: рассказывает о ролевой модели поведения, проводит обучающие курсы по разрешению конфликтов, рассказывает о инструментах обратной связи. В компаниях, которые раньше были частью международных холдингов, «связь сотрудников и руководства стала теснее, выросли возможности обсуждения»,— заключает эксперт.

Старший партнер компании «Тренинг-бутик» и корпоративный антрополог Марк Кукушкин и вовсе полагает, что именно корпоративная культура оказалась в 2022 году очень важным фактором для выживания компаний. «Культура оказалась серьезным средством удержания людей в тех ситуациях, когда компании трясло, а рынки были в высокой неопределенности»,— полагает он. Эксперт рассказал, что ему известно о компаниях, которые занимались в этот период обновлением корпоративных ценностей, а некоторые с уходом иностранных партнеров меняли идентичность. По его мнению, компании соблюдали этические принципы досконально в отношении клиентов и еще больше объединились вокруг клиентской ценности. При этом организации сокращали людей, хотя ранее декларировали высшей ценностью сотрудников и развивали их приверженность организации.

Господин Кукушкин тоже считает, что в российских компаниях вырос упор на патриотизм: «Появилось большее количество программ, направленных и на поддержку, например СВО, и на волонтерские разного рода программы».

Валерия Мишина