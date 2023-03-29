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Коммерсантъ FM
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Журналисты ударились в рабство

Компания—владелец The Guardian извинилась за связи ее основателя с работорговлей

Едва ли не самая либеральная газета Великобритании The Guardian была основана на деньги, полученные ее основателем Джоном Эдвардом Тейлором и его партнерами от работорговли. К такому выводу пришли ученые, приглашенные нынешним владельцем и издателем газеты — фондом Scott Trust. После этого руководство фонда принесло извинения за действия, случившиеся без малого 200 лет назад, и пообещало финансировать благотворительные программы в регионах, где процветало рабство, а также уделять им больше внимания при освещении мировых новостей.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Изучать роль, которую сыграл основатель одной из самых уважаемых британских газет — The Guardian — в работорговле в начале XIX века, издатель газеты фонд Scott Trust начал в 2020 году. Тогда по всему миру прокатилась волна акций в поддержку движения Black Lives Matter и кампания по сносу памятников историческим деятелям, так или иначе связанным с работорговлей или рабством. Американские и европейские компании принялись изучать свое прошлое и в случае необходимости извиняться за то, что в прошлом они были как-то связаны с работорговлей. Так кроме прочих поступили известные мировые банки — Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays Lloyd`s, Wells Fargo — и десятки других крупных и не очень крупных компаний.

Scott Trust не стал исключением. «Все организации должны понимать и обсуждать свою историю, и это особенно важно для СМИ — размышлять о прошлом и современности с открытостью, признавая допущенные ошибки и глядя в будущее со смирением»,— написал тогда в письме к сотрудникам председатель совета директоров Scott Trust Алекс Грэм.

При этом для фонда изучение корней скорее было данью обстоятельствам и моде, поскольку серьезных оснований для беспокойства у него не было.

«Мы не видели данных, свидетельствующих о том, что Тейлор был рабовладельцем либо каким-либо прямым путем был причастен к работорговле»,— писал Алекс Грэм. Но в фонде посчитали, что ему нужен точный ответ, поскольку обвинения в адрес Тейлора звучали и даже стали поводом для начала сбора подписей за закрытие издания.

Основатель The Guardian Джон Эдвард Тейлор

Основатель The Guardian Джон Эдвард Тейлор

Фото: University of Manchester Library

Основатель The Guardian Джон Эдвард Тейлор

Фото: University of Manchester Library

Для проведения исследования руководство Scott Trust пригласило независимых экспертов в области истории Британской империи из университетов Ноттингема и Халла. Ученым был предоставлен полный доступ к архивам The Guardian. Кроме того, они изучали материалы в Национальном архиве и архивы других изданий. Результаты исследования оказались не теми, которые руководство Scott Trust ожидало.

Учреждая в 1821 году газету, которая тогда называлась The Manchester Guardian, Джон Эдвард Тейлор заявлял, что она будет «ревностно отстаивать принципы гражданских и религиозных свобод в самом полном смысле этих понятий». Он получил финансовую поддержку на создание газеты от 11 своих деловых партнеров. Наряду с издательским делом у Тейлора и его партнеров были и другие коммерческие интересы, в частности торговля хлопком.

Как раз в момент появления газеты у Тейлора были доли и связи в компаниях, импортирующих хлопок-сырец с плантаций в Бразилии, европейских колониях в Латинской Америке, на Карибах и на юге США.

Как видно из исследования, в названиях некоторых таких компаний значилось имя самого Тейлора. Среди них — Oakden & Taylor и Shuttleworth, Taylor & Co. Найденные финансовые документы показывают, что, например, за период с 1817 по 1824 год фирма Shuttleworth, Taylor & Co получила от торговых брокеров Strutts сумму, которая в реалиях 2021 года составила бы £215 тыс.

Исследователи установили, что у девяти из одиннадцати партнеров Тейлора были аналогичные деловые интересы. Самые тесные связи с рабством были у одного из них — сэра Джорджа Филипса, богатого фабриканта, политика, коммерсанта и рабовладельца, получившего за свои успехи в торговле хлопком прозвище Король Хлопок. В течение нескольких десятилетий в начале XIX века он был партнером в фирме Boddington, Sharp and Philips, которая владела землями и сахарными плантациями на Ямайке. На них трудилось более сотни рабов.

Авторам исследования удалось установить имена и некоторые другие данные о рабах с тех плантаций на юге США и на Ямайке, с которых хлопок-сырец закупался фирмами Тейлора и его партнеров.

Все собранные в ходе исследования данные руководство Scott Trust опубликовало, сопроводив извинениями перед «всеми указанными в исследовании пострадавшими сообществами и ныне живущими потомками рабов за участие The Guardian и ее основателей в этом преступлении против человечности, совершенном против их предков». «Мы приносим глубочайшие извинения за ту роль, которую Тейлор и его деловые партнеры сыграли в торговле хлопком, использовавшей принудительный труд рабов на территории обеих Америк; за то, что Филипс непосредственно владел рабами на Ямайке; а также за ту роль, которую сыграла журналистская работа нашей газеты в поддержке той экономики рабского труда»,— говорится в заявлении Scott Trust.

«Осознавая совершенную историческую несправедливость», Scott Trust решил запустить на собственные средства программу поддержки для тех сообществ (в первую очередь в США, на Ямайке и в Великобритании), которые «до настоящего времени несут на себе последствия трансатлантического рабства».

В числе предлагаемых пунктов этой программы:

  • расширение работы The Guardian и освещения тем, важных для стран Южной Америки, Карибского бассейна, Африки, для чернокожих сообществ Великобритании и США;
  • создание фонда для финансирования в течение десяти лет общественных проектов и программ в регионах юга США и на Ямайке;
  • финансирование обучения и создание рабочих мест для перспективных чернокожих журналистов в редакциях издания в Великобритании, а затем в США и в Австралии.

Кроме того, Scott Trust намерен при поддержке Университета Халла продолжать исследования истории рабства.

Алена Миклашевская

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