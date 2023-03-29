Деньги ищут в банке

В Арбитражный суд Челябинской области поступили два иска от Фонда защиты прав дольщиков региона о взыскании почти 140 млн руб. с АО «Реалист банк». Еще одно заявление на 40 млн руб. суд принял к производству в конце прошлого года. В фонде пояснили, что в связи с расторжением договоров на достройку нескольких домов с одним из подрядчиков, намерены взыскать авансовые платежи, которые были выданы под банковские гарантии. Речь идет о московской компании «Дель-Мар», не уложившейся в сроки завершения строительства двух домов в Челябинске и одного в Копейске. Эксперты отмечают, что подача исков к банку, а не подрядчику оправдана более высокими шансами на удовлетворение требований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск связан с невыполнением обязательств по достройке двух домов в Челябинске и одного в Копейске

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Иск связан с невыполнением обязательств по достройке двух домов в Челябинске и одного в Копейске

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области направил в Арбитражный суд региона два заявления о взыскании почти 140 млн руб. с АО «Реалист банк». Иски с требованиями на 50 млн и 88,9 млн руб. поступили в конце прошлой недели и пока не приняты к производству. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Еще один иск фонд направил к Реалист банку в декабре 2022 года. Сумма требований составляет 40 млн руб. Это заявление принято к производству. Первое заседание назначено на 26 апреля.

В региональном Фонде защиты прав дольщиков сообщили «Ъ-Южный Урал», что намерены вернуть авансовые платежи после расторжения в ноябре 2022 года с одной из компаний договоров на завершение строительства нескольких домов в Челябинской области. «Подрядчику были предоставлены авансовые платежи под обеспечение банковскими гарантиями. После расторжения договоров фонд затребовал возврат предоставленных средств. Компания отказалась от возврата неотработанного аванса. Фонд направил соответствующие требования в банк, предоставивший гарантии. В установленные законом сроки требования не были удовлетворены, в связи с этим в Арбитражный суд Челябинской области направлены исковые заявления»,— прокомментировали в региональном Фонде защиты прав дольщиков. Договоры расторгли в связи с нарушением сроков работы.

В АО «Реалист банк» на момент подготовки материала не ответили на запрос «Ъ-Южный Урал».

Финансовая компания работает с 1990 года, когда была зарегистрирована в Ангарске как банк «Ангарский». В 1998–2003 годах банк работал под названием Байкалэнексим банк, затем Байкалросбанк, в 2007–2020 годах — Байкалинвестбанк. С 2019 года головной офис расположен в Москве. Отделения работают в 37 городах РФ. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала Реалист банка принадлежит ООО «Бюрократ». Председатель правления АО — Владимир Эльманин. В 2021 году чистая прибыль банка составила 496,4 млн руб., капитал — более 4 млрд.

По информации на официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков, в ноябре 2022 года были расторгнуты три договора общей стоимостью более 690 млн руб. с одним подрядчиком — ООО «Строительная компания “Дель-Мар”» (Москва). В качестве третьего лица ООО участвует в деле о взыскании 40 млн с Реалист-банка. Один договор был заключен в декабре 2021 года на завершение объекта в жилом комплексе «Радуга» на Краснопольской площадке в Челябинске. Также СК «Дель-Мар» не смогла достроить дом в челябинском ЖК «Бриз» на улице Набережной. Третий договор касался завершения объекта на проспекте Славы в Копейске. Это дома застройщиков-банкротов «Капиталдом», «Стройдом» и «Регионпроект» соответственно, входивших в группу «Серебряный ключ» бизнесмена Александра Сребрянского, которого с июня 2021 года судят за обман 2,7 тыс. дольщиков на сумму 3,8 млрд руб. (ч.4 ст.159 УК РФ). После расторжения договоров с СК «Дель-Мар» фонд выбрал новых подрядчиков для завершения объектов. Срок окончания работы — май–июнь этого года.

В СК «Дель-Мар» сообщили, что сейчас между фондом и компанией «успешно ведутся переговоры с целью урегулирования взаимных обязательств».

Эксперты отмечают, что шансы взыскать неотработанный аванс с банка есть. «Независимая гарантия является одним из способов обеспечения обязательства, наравне, например, с залогом или поручительством. Банковская гарантия, как правило, обладает более устойчивой формой обеспечения, ввиду платежеспособности банка. Именно этим обусловлено разумное желание кредитора обратиться к гаранту за выплатой, а не к должнику. В том случае, если со стороны организации, в пользу которой выдана банковская гарантия, соблюдены все формальные требования, шансы получить выплату, в том числе в судебном порядке, достаточно велики»,— считает партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Юлия Гарипова