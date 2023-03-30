Бизнес осваивает российские сети

С момента блокировки в стране Facebook, Instagram (соцсети принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Twitter, трафик «ВКонтакте» в Удмуртии за год вырос в два раза, на 40% увеличилась посещаемость «Одноклассников». Такие данные приводит «МегаФон». Smm-специалисты говорят, что из-за блокировки соцсетей отток аудитории с некоторых платформ составил 30–40%. При этом бизнес все равно находит пути решения проблем для продвижения своих товаров и услуг. По наблюдениям экспертов, активнее всего сейчас используют «ВКонтакте» и Telegram, которые постоянно развиваются и внедряют новые продукты. Однако стоимость продвижения на этих площадках за последний год заметно выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал на территории страны Facebook, Instagram и Twitter, после чего их посещаемость значительно снизилась и выросла аудитория отечественных соцсетей.

Так, в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост трафика среди соцсетей в Удмуртии зафиксирован у «ВКонтакте» — в 2,1 раза. Также на 40% увеличился интерес к «Одноклассникам».

Об этом свидетельствуют данные «МегаФона». «Пользователи этих социальных сетей активно потребляют “тяжелый” контент. Например, в феврале этого года видеотрафик в сервисе ”ВКонтакте” вырос в 1,5 раза по сравнению с февралем 2022 года»,— рассказали в пресс-службе «МегаФона». Среди остальных соцсетей есть рост интереса к ЯRUS. За последние полгода трафик этой платформы вырос в шесть раз, но в сравнении с самыми популярными сервисами его доля незначительна.

Директор диджитал-агентства «Таргет Медиа» Кирилл Емельянов рассказал «Ъ-Удмуртия», что после блокировки Instagram отток аудитории с платформы составил до 50%. Вместе с тем бизнес все равно находит пути решения проблем. Например, ниши красоты, одежды и туризма остались в Instagram и делают рекламу через блогеров. «Бизнесмены потому и бизнесмены, что могут решать вопросы здесь и сейчас. Бизнес адаптируется. И я бы сказал, что после коронавирусного периода все намного лучше и, самое главное, перспективнее. Используются такие площадки как “Яндекс.Директ”, VkTarget, MyTarget, “Одноклассники”, Telegram. Также мы нашли способ рекламироваться в Google Ads»,— прокомментировал господин Емельянов. Он добавил, что «ВКонтакте», Telegram и «Яндекс» на постоянной основе развиваются, внедряя все новые инструменты для бизнеса. По его наблюдениям, рекламодатели никуда не пропали, все плавно перетекли в другие соцсети, мессенджеры и поисковики.

Блокировка соцсетей стала неожиданным и болезненным событием для многих брендов, говорит smm-специалист «Профиланс Групп» Александра Берестова.

«В первую очередь мы стали терять доход, так как Facebook приносил 56% выручки от всех соцсетей. Но мы были неплохо подготовлены и имели большую и активную аудиторию “ВКонтакте”. Для некоторых проектов пришлось оперативно проводить переход в Telegram, поскольку там коммуницировать с клиентом в нашей нише легче. Также мы оперативно вышли на новые соцсети: NOW, TenChat, Yappy и другие, но не получили приемлемых результатов. Хорошие цифры по сей день показывают Telegram, “ВКонтакте” и YouTube Shorts»,— рассказала госпожа Берестова.

На фоне блокировки части соцсетей Александра Берестова отмечает значительно возросший интерес аудитории к «ВКонтакте». По ее мнению, основную роль сыграла оперативная деятельность разработчиков, которые внедрили «VK Клипы» и обновили алгоритмы, чтобы привлечь новую аудиторию и вернуть старую. «Активная аудитория в Instagram сократилась примерно на 30–40% и продолжает падать, а те, что используют VPN, почти не заметили на себе изменений. Пользователи также хорошо приняли переход в Telegram»,— прокомментировала эксперт. При этом она отмечает, что стоимость продвижения во «ВКонтакте» выросла по сравнению с периодом до блокировки Instagram.

Об увеличении затрат на рекламу говорят и в маркетинговом агентстве Cosmic Realty. «Тенденция к росту абсолютно закономерна: рекламных каналов стало меньше, усиливается конкуренция. Особенно это заметно для компаний, работающих на массовый сегмент. Во многих проектах рекламные бюджеты и стоимость лида выросли в 1,5–2 раза. Но мы постоянно тестируем новые источники, чтобы снижать стоимость»,— рассказал директор агентства Максим Федоров.

До марта прошлого года одним из эффективных каналов лидогенерации была таргетированная реклама в Facebook и Instagram, говорит господин Федоров.

«После блокировки этих соцсетей мы обратили внимание, что целевая аудитория бизнесов наших клиентов перешла в мессенджер Telegram. Именно там сейчас собралась взрослая и платежеспособная аудитория. Мы стали активно тестировать этот источник, он показал хорошие результаты, и значительную долю рекламных бюджетов в данный момент мы расходуем на посевы в релевантных каналах и официальную рекламу Telegram Ads»,— прокомментировал Максим Федоров.

Основательница и ведущий технолог-разработчик российского производителя косметики «Мастерская Олеси Мустаевой» Олеся Мустаева считает, что хотя некоторые пользователи используют VPN и продолжают сидеть в заблокированных соцсетях, это не дает никакого отклика с точки зрения финансового результата, поэтому они были вынуждены перейти во «ВКонтакте» и Telegram. Причем у последнего наблюдался самый быстрый отклик и обратная связь от клиентов.

Функционал «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые по сути стали единственными площадками для таргетированной рекламы, необходимо дорабатывать, считает digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. «Это касается и рекламы, и ленты, особенно видеоконтента и других приложений, встроенных в мультиап. Интерес аудитории к отечественным соцсетям и мессенджерам продолжает расти, и в настоящее время используется несколько платформ для социальной активности в интернете, поэтому как b2b сегмент, так и b2c только усиливает в них свое присутствие»,— рассказала эксперт.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК и Telegram-канале