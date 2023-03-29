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Коммерсантъ FM
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Госдолг Германии вырос до рекордных €2,37 трлн

Размер государственного долга Германии достиг €2,37 трлн. Это рекордный показатель, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии. В качестве причин роста госдолга ведомство называет меры поддержки в связи с пандемией COVID-19, а также последствия энергетического кризиса.

По сравнению с концом третьего квартала 2022 года госдолг увеличился на 1,8%, или на €41,9 млрд. В пересчете на душу населения он составляет €28 тыс. В сравнении с показателем на конец 2021 года госдолг вырос на 2%, или на €46,1 млрд.

На конец 2022 года задолженность федеральных земель Германии составила €606,8 млрд — на 5,0%/, или на €31,7 млрд меньше, чем на конец 2021 года. По сравнению с третьим кварталом 2022 года федеральные земли также зафиксировали снижение долга на 1,2%, или на €7,3 млрд. Наибольшее процентное снижение долга по сравнению с концом 2021 года зафиксировано в Бремене (-37,8%), Саксонии (-12,2%) и Гессене (-9,0%).

За исключением Саксонии-Анхальт, все земли смогли сократить свой долг в 2022 году по сравнению с концом 2021 года. В Саксонии-Анхальт долг увеличился на 4,7%. Основная причина — увеличение выпуска ценных бумаг для обеспечения благоприятных процентных ставок в преддверии ожидаемого повышения процентных ставок на рынке капитала.

Анастасия Ларина

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