Специальная акция!

Акция только для подписчиков города Ростова-наДону.



С каждой подписки 150 рублей пойдет на помощь детям в Благотворительный фонд «РУСФОНД» Ростовской области

Оформите подписку через редакцию с 1 апреля по 15 июня 2023 года на 6 месяцев всего за 2299 рублей (вместо 3800 рублей) и получайте печатную версию газеты «Коммерсантъ» домой или в офис.

Газета «Коммерсантъ» выходит по будням: вторник, среда, четверг, пятница.

Предложение действительно только для новых редакционных подписчиков.

Новый подписчик – читатель, не оформлявший подписку на газету с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Условия доставки обсуждаются индивидуально

Как оформить подписку?

Звоните по телефону: (863) 308-15-04

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