Правительство предлагает разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство предлагает разрешить выплату дивидендов иностранным инвесторам, которые вложились в акции российских компаний после введения санкций. Кроме того, таким инвесторам также могут разрешить выводить инвестиции из России под контролем российских властей.
Андрей Белоусов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций»,— сообщил господин Белоусов на совещании президента с правительством.
«Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере, на уплату дивидендов. А может, и на вывод инвестиций, разумеется, в объемах, не превышающих сделанные вложения, и под четким контролем»,— добавил он. По словам вице-премьера, этот вопрос обсуждался на недавней встрече Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Эту тему на съезде РСПП поднял итальянский предприниматель, гендиректор ООО «Биессе груп» (российская «дочка» станкостроительной компании Biesse) Маттео Вальика. Он предложил сделать «более предсказуемой» процедуру принятия решения о выплате дивидендов для тех иностранных компаний, что продолжают работать в России и вкладывать в нее инвестиции. Владимир Путин обещал поручить этот вопрос правительству.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что либерализация выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в Россию после марта 2022 года не несет рисков для инфляции и должно повысить инвестиционную привлекательность российской экономики.
С марта 2022 года иностранные инвесторы практически не могут вывести средства из российских активов. Для передачи права собственности на ценные бумаги нерезиденты должны получить разрешение правительственной комиссии. Замороженные в России активы иностранных инвесторов оценивают в $150 млрд. В эту сумму входят деньги некоторых крупнейших инвестиционных домов, таких как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. В июне нерезидентам разрешили дарить ценные бумаги родственникам-россиянам.