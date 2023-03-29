Правительство предлагает разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство предлагает разрешить выплату дивидендов иностранным инвесторам, которые вложились в акции российских компаний после введения санкций. Кроме того, таким инвесторам также могут разрешить выводить инвестиции из России под контролем российских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций»,— сообщил господин Белоусов на совещании президента с правительством.

«Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере, на уплату дивидендов. А может, и на вывод инвестиций, разумеется, в объемах, не превышающих сделанные вложения, и под четким контролем»,— добавил он. По словам вице-премьера, этот вопрос обсуждался на недавней встрече Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эту тему на съезде РСПП поднял итальянский предприниматель, гендиректор ООО «Биессе груп» (российская «дочка» станкостроительной компании Biesse) Маттео Вальика. Он предложил сделать «более предсказуемой» процедуру принятия решения о выплате дивидендов для тех иностранных компаний, что продолжают работать в России и вкладывать в нее инвестиции. Владимир Путин обещал поручить этот вопрос правительству.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что либерализация выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в Россию после марта 2022 года не несет рисков для инфляции и должно повысить инвестиционную привлекательность российской экономики.

С марта 2022 года иностранные инвесторы практически не могут вывести средства из российских активов. Для передачи права собственности на ценные бумаги нерезиденты должны получить разрешение правительственной комиссии. Замороженные в России активы иностранных инвесторов оценивают в $150 млрд. В эту сумму входят деньги некоторых крупнейших инвестиционных домов, таких как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. В июне нерезидентам разрешили дарить ценные бумаги родственникам-россиянам.

Анастасия Ларина