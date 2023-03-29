В Кремле считают, что гибридная война против России затянется надолго

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сроках окончания военной операции на Украине заявил, что, если иметь в виду «войну в широком контексте, гибридную», то она продлится долго.

«Оценки (срокам завершения военной операции.—"Ъ") должны давать специалисты, которые занимаются СВО… А если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, это надолго»,— указал господин Песков в ходе пресс-кола.

Он также подчеркнул, что России в таких условиях потребуются твердость, верность себе, целенаправленность, а также «единение вокруг президента». По словам господина Пескова, сейчас в Кремле наблюдают «беспрецедентную» консолидацию российского общества вокруг президента и политики, которую тот проводит.

«СВО продолжается. Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов… Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».