СМИ: Microsoft работает над новой модульной Windows

Американская корпорация Microsoft разрабатывает новую версию Windows CorePC, которую можно было бы обновлять по частям и подстраивать под приложения с различной совместимостью. Об этом сообщает WindowsCentral со ссылкой на источники внутри компании. Новая версия является духовным преемником Windows Core OS, разработка которой была остановлена в 2021 году.

Новая версия Windows будет настраиваемой и может устанавливаться на различные устройства. При необходимости можно будет включить поддержку старых или несовместимых с основными версиями Windows приложений. Отличительной особенностью новой Windows станет установка системы на разные разделы диска, что ускоряет ее работу и обеспечивает более высокую безопасность.

С новой Windows CorePC Microsoft собирается конкурировать с Chrome OS, компания намерена предложить такую операционную систему, которая работала бы на недорогих образовательных компьютерах с ограниченным набором функций — это освободит дополнительное место на жестком диске. Другая настройка Windows CorePC сосредоточена на возможностях искусственного интеллекта. Проект планируют представить в 2024 году.

Евгений Федуненко