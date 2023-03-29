РЖД просили Совет ЕС отменить санкции против компании, но получили отказ

Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) направила в Совет Европейского союза (ЕС) обращение об отмене санкций, введенный после начала военной операции на Украине. Однако в ЕС ответили отказом, отметив, что санкции в отношении РЖД призваны «максимизировать давление на правительство России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля»,— сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе заседания Совета Федерации (цитата по ТАСС).

По словам господина Белозерова, Совет ЕС отказался отменить введенные против РЖД санкции и сообщил, что целью ограничений является «максимизация давления» на российское правительство.

Как пояснил глава госкомпании «коллективный Запад целенаправленно пытается препятствовать осуществлению нормальной деятельности РЖД». Олег Белозеров уточнил, что Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши, в связи с этим их поставка и использование «блокируются дискриминационными актами».

Евросоюз ввел санкции в отношении РЖД 26 февраля 2022 года на фоне военной операции на Украине. Российская госкомпания заявила, что введение санкций препятствует выполнению РЖД «социально значимых, гуманитарных функций».15 декабря под санкции ЕС попал глава РЖД Олег Белозеров.

Александр Кислов