Сегодня исполняется 82 года генеральному директору Общественного телевидения России (ОТР) Виталию Игнатенко

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виталий Игнатенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель общественного совета ОТР, главный врач Московской городской клинической больницы №52, Герой Труда России Марьяна Лысенко:

— Дорогой Виталий Никитич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вскоре Общественное телевидение России отметит свой первый десятилетний юбилей, и зрители видят, как телеканал, сохраняя лучшие традиции, под Вашим руководством успешно развивается — в привычном Вам, профессиональному теннисисту, стремительном темпе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»