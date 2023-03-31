Цена вопроса

Вопросы исполнения решений российских судов в отношении иностранных компаний выявили один не замеченный ранее аспект санкций. Выяснилось, что у отечественных организаций могут быть проблемы с привлечением юристов для помощи с признанием российских решений в судах ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Примаков

Фото: Из личного архива Денис Примаков

Фото: Из личного архива

Дело в том, что европейские санкции (восьмой пакет) ввели ограничения на оказание юридических услуг в адрес любых российских лиц, даже не находящихся под санкциями. Для судебного представительства сделано исключение, но есть малозаметная оговорка: европейские юристы могут представлять интересы российских лиц «только в целях обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве—члене ЕС» либо же в делах «о признании или приведении в исполнение судебного (арбитражного) решения, вынесенного в государстве—члене ЕС».

Соответственно, исключение позволяет представлять интересы российских лиц по спорам в европейских судах и признавать в них же судебные решения (решения арбитража), вынесенные в странах ЕС. То есть, когда суд инициируется в стране ЕС, помощь европейских юристов не запрещена. Но, судя по всему, юристы из ЕС не могут помогать российским организациям в делах о признании или приведении в исполнение судебного (арбитражного) решения, вынесенного в России или любой другой стране, не входящей в союз.

В итоге исполнить на территории ЕС судебное решение, полученное вне юрисдикции союза, теперь практически невозможно. Во-первых, вряд ли найдутся юристы-европейцы, готовые к прямому нарушению санкций, запрещающих помогать с исполнением решений российских и других неевропейских судов.

Во-вторых, в ЕС существует адвокатская монополия на предоставление юридических услуг в судах. То есть представлять интересы заявителей в суде могут лишь юристы, лицензированные по праву той страны ЕС, где находится суд. Это могут быть и граждане не стран союза, которые имеют лицензию на судебное представительство в ЕС. Соответственно, они связаны лицензией и обязаны соблюдать санкционные ограничения.

Теоретически по общему регламенту можно получить специальное разрешение на оказание услуг, подпадающих под санкционные ограничения. Но применительно к запрету на юридические услуги право на его получение прямо не записано. Поэтому такая возможность остается на усмотрение самих европейских юристов — решатся ли они обратиться за разрешением. А дальше все будет зависеть от усмотрения регулирующих органов ЕС — решат ли они его вообще давать.

Пока такие же санкции на юруслуги и судебное представительство помимо ЕС ввела только Швейцария, но у нее более расширенный список стран, решения судов которых можно исполнять. Он включает (помимо самой Швейцарии) ЕС, Лихтенштейн, Норвегию, Исландию и Великобританию.

Какие остаются варианты действий у организаций, выигравших дело против европейского контрагента в российском суде? Можно обратиться в суды неевропейских стран, на территории которых имеются активы должника, за исполнением российского судебного решения. Однако следует учитывать, что в национальном законодательстве могут содержаться ограничения, препятствующие этому. Например, недавно суд в ОАЭ признал, что для принудительного исполнения решения иностранного суда недостаточно только наличия активов должника на территории Эмиратов, но нужно также, чтобы сам должник был зарегистрирован в ОАЭ.

Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП