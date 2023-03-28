Структура Ткачева купила рисовое хозяйство в Славянском районе Кубани

ООО «Виви», принадлежащее Роману Баталову, которого называют зятем экс-губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, приобрело на Кубани около 3 тыс. га рисоводческих наделов. Как сообщает «Ъ», компания стала владельцем 99% в ООО «Тотрисс». Еще 1% компании принадлежит Роману Баталову. По данным ЕГРЮЛ, сделка прошла 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Виви» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2022 году убыток компании составил 7,3 млн руб.

ООО «Тотрисс» зарегистрировано в октябре 2022 года в п. Голубая Нива Славянского района Краснодарского края. Компания занимается выращиванием риса. Ранее компания «Тотрисс» принадлежала краснодарскому ООО «Агрохим», которое управляет Марьянским рисозаводом.

Из-за аварии на Федоровском гидроузле площади под культурой у агрокомлекса сократились на 30%. В 2022 году предприятие засеяло рисом 20,8 тыс. га и собрало 148,8 тыс. тонн сырца. Покупка активов «Тотрисс» позволит агрокомплексу увеличить площадь занятых рисом земель и производство более чем на 10%.

Татьяна Ручкина

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