Глухо, как в банке

Как стало известно «Ъ-Юг», фирма «АгроСоветникъ Плюс» взыскивает со своего контрагента «Агроинвестгрупп Юг» 3,7 млн руб., которые она перечислила авансом за семена подсолнечника, но не получила товар. Выяснилось, что незадолго до сделки от имени «Агроинвестгрупп Юг» в «Альфа-Банке» был открыт счет, на который ушли средства покупателя. Продавец утверждает, что никогда не обращался в «Альфа-Банк». Установить, кто именно открыл счет, невозможно, так как из офиса банка пропали соответствующие документы, а записи видеонаблюдения не сохранились.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оригиналы документов об открытии счета «АгроИнвестГрупп Юг» в Альфа-банке не сохранились

Оригиналы документов об открытии счета «АгроИнвестГрупп Юг» в Альфа-банке не сохранились



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд рассмотрит жалобу ООО «АгроСоветникъ Плюс» на отказ Арбитражного суда Краснодарского края взыскать с «Агроинвестгрупп Юг» 3,7 млн руб., перечисленные ответчику в декабре 2020 года. Слушание назначено на 10 апреля, информация размещена в картотеке суда.

Как следует из материалов процесса, в обычной сделке между двумя кубанскими компаниями по приобретению семян подсолнечника обнаружились странные обстоятельства. Продавец, компания «Агроинвестгрупп Юг», при оформлении договоров купли-продажи в разделе «Реквизиты» всегда указывал номер своего счета в Россельхозбанке. Договор именно с такими реквизитами пришел 2 декабря 2020 года на электронную почту покупателя, ООО «АгроСоветникъ Плюс». Однако спустя пять минут с того же электронного адреса «Агроинвестгрупп Юг» покупателю поступило письмо за подписью директора компании Александра Дрожалина о том, что реквизиты продавца изменились и средства должны быть перечислены на счет в «Альфа-Банке». Покупатель перевел аванс 3,7 млн руб. на указанный новый счет и стал ждать поставки, но товар ему так и не поступил. «Агроинвестгрупп Юг» сообщил, что оплата семян подсолнечника не пришла. Александр Дрожалин заявил, что не посылал письмо об изменении реквизитов, а счета в «Альфа-Банке» у фирмы никогда не было.

ООО «АгроСоветникъ Плюс» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) за взысканием с контрагента неправомерно перечисленных средств. На запрос суда «Альфа-Банк» сообщил, что счет от имени «Агроинвестгрупп Юг» был открыт в одном из московских офисов банка в ноябре 2020 года, за две недели до сделки, а в феврале 2021 года счет был закрыт.

На банковских документах стоит подпись директора компании Александра Дрожалина, но назначенная судом экспертиза не смогла ответить на вопрос о ее подлинности: оригиналы документов в офисе банка оказались утрачены, а срок хранения записей с камер видеонаблюдения истек.

Господин Дрожалин представил в суд документы о том, что в день открытия счета в «Альфа-Банке» он находился у нотариуса в Рязани и не мог оказаться в Москве. Кроме того, директор «Агроинвестгрупп Юг» просил АСКК сделать запрос в Mail.ru Group о возможном взломе его почтового ящика, однако суд отказал, сославшись на то, что в деле достаточно других доказательств.

Изучив доводы сторон, АСКК пришел к выводу, что покупатель проявил неосмотрительность, не связавшись с продавцом и не проверив данные о новом счете. В удовлетворении требований покупателя о возврате средств суд отказал.

ООО «Агроинвестгрупп Юг» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году, основной вид деятельности — торговля агрохимическими препаратами. Имеет филиалы в Рязани и Самаре. Учредители — Александр Дрожалин, Виктор Дмитриев и Сергей Камчатный. Выручка в 2022 году — 713 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

ООО «АгроСоветникъ Плюс» зарегистрировано в станице Каневской в 2011 году, занимается оптовой торговлей семенами, учредители — Павел Залогин и Валерий Науменко. Выручка в 2021 году — 62 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что вероятность обжалования зависит от того, найдет ли «Альфа-Банк» утраченный оригинал договора. «Истец, имея все необходимые сведения и контакты контрагента, осуществил платеж, не воспользовавшись своим правом убедиться в том, что счет действительно принадлежит ответчику, таким образом, он принял на себя риски. Ситуация не является редкой и обычно разрешается путем направления запроса в банк. В данном случае по непонятным причинам документ оказался утерян банком. Если документы будут найдены и будет установлено, что счет в банке действительно открыл представитель ответчика, решение первой инстанции будет с высокой долей вероятности отменено», — пояснил Юрий Федюкин. По мнению юриста, у «Агроинвестгрупп Юг» есть еще один путь. «В сложившейся ситуации уместно говорить о признаках мошенничества. Если истец обратится с заявлением о возбуждении уголовного дела, уже следствие будет устанавливать степень причастности тех или иных лиц к этой истории, будь то ответчик или некие третьи лица, которые могли неправомерно получить доступ к информации», — считает Юрий Федюкин.

Пресс-служба АО «Альфа-Банк» на запрос «Ъ-Юг» не ответила. Александр Дрожалин комментировать ситуацию отказался. Телефон ООО «АгроСоветникъ Плюс», указанный в базе kartoteka.ru, принадлежит другому лицу.

Анна Перова, Краснодар