Растрату нашли в свете рампы

Защита обжаловала приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Омска Никите Гриншпуну, осужденному на пять с половиной лет колонии строгого режима за растрату и коррупцию. Следствие считает, что худрук якобы похитил у театра около 1,3 млн руб. через фиктивные договоры оказания услуг и получал от режиссера «откаты» в обмен на заключение с ним договоров на постановку спектаклей и общее покровительство. В апелляционной жалобе в вышестоящий суд адвокат просит отменить приговор, заявляя о необоснованности выдвинутых обвинений и отсутствии доказательств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В Омский областной суд подана апелляционная жалоба на приговор по резонансному уголовному делу бывшего худрука «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Об этом „Ъ“ рассказал его адвокат Андрей Хабаров.

Приговор, законность которого оспаривает защита, Первомайский райсуд Омска вынес в середине февраля. Бывшего худрука он признал виновным по обоим инкриминируемым ему эпизодам — растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно версии следствия, в период с марта 2016-го по ноябрь 2018 года Никита Гриншпун заключал с подставными лицами фиктивные договоры на разработку светового оформления спектаклей. Перечисленные для них примерно 1,3 млн руб., уверено следствие, были похищены, а все работы по договорам фактически выполнил штатный осветитель театра. Кроме того, худрук, по данным обвинения, получил от режиссера театра Дениса Шибаева взятки на сумму 4,2 млн руб. в обмен на то, что не станет его увольнять, принимать меры дисциплинарного характера, а также в обмен на общее покровительство. Театр, посчитали следователи, перечислял деньги на счет ИП Шибаева по договорам на постановку спектаклей, часть гонорара режиссер отдавал худруку.

Никите Гриншпуну назначили пять с половиной лет в колонии строгого режим и штраф в размере 8,4 млн руб. Кроме того, суд обязал его возместить театру ущерб и запретил в течение трех лет после освобождения заниматься организационно-распорядительной деятельностью в госучреждениях культуры. После оглашения приговора господина Гриншпуна взяли под стражу в зале суда.

Защита обжаловала приговор, считая его «незаконным». Адвокат Андрей Хабаров пояснил, что во время разбирательства суду было предоставлено достаточно аргументов о непричастности господина Гриншпуна к инкриминируемым преступлениям. «Обвинение не получило своего подтверждения в процессе, а исследованными в суде доказательствами, напротив, установлена его заведомая надуманность и искусственность»,— высказал свое мнение адвокат.

По его словам, Никита Гриншпун закончил два ведущих профильных вуза страны (московский ГИТИС и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии). Уже став худруком театра, отмечает защитник, господин Гриншпун продолжил заниматься постановкой художественного света для спектаклей, хотя это не было прописано в его контракте. По словам адвоката, больше двух десятков свидетелей из числа сотрудников театра подтвердили, что штатному осветителю учреждения, у которого отсутствовало специальное театральное образование, поручали только технические задания, а свет в спектаклях поставил Никита Гриншпун. Однако суд эти показания не взял в расчет.

Худрук Гриншпун, говорит его защитник, получал за свои услуги в среднем около 150 тыс. руб. за премьеру. Один из экспертов фестиваля «Золотая маска» заявил в суде, что гонорар хорошего художника по свету начинается от 200 тыс. руб. и может доходить до 700 тыс. за каждую постановку. «Театр, скорее, уменьшил свои финансовые затраты при постановке света в спектаклях Гриншпуном»,— отметил адвокат, считая, что в уголовном деле отсутствует ущерб. Схему с фиктивными договорами, по убеждению защитника, его доверитель использовал вовсе не в целях хищения, а чтобы скрыть доходы, получаемые за световое оформление спектаклей, и таким образом сэкономить на алиментах: с июля 2016 года четверть всех доходов господина Гриншпуна по решению суда уходила его жене и дочери.

Голословным считает адвокат и обвинение Никиты Гриншпуна в коррупции. Как сказал юрист, все без исключения свидетели из числа работников «Пятого театра» заявили в суде, что спектакли, режиссером которых значился Денис Шибаев, в действительности ставил Никита Гриншпун. «По сути, Гриншпуну вменено получение в качестве взятки денег, которые являются его гонораром за фактически оказанные услуги режиссера-постановщика спектаклей. То есть он получил взятку своими же деньгами»,— раскритиковал версию следствия защитник.

Юрист отметил, что его подзащитный из личных средств оплачивал режиссеру аренду квартиры в Омске, частые перелеты в Санкт-Петербург и обратно, занятия в фитнес-клубе. Это якобы было условиями Дениса Шибаева, на которых он согласился оформить на себя ИП, с которым «Пятый театр» заключал договоры на постановку спектаклей. Комбинация с ИП, говорит защитник, была придумана для сокрытия доходов, из которых должны уплачиваться алименты.

Адвокат считает, что обвинение худрука в получении взятки «держится на одних лишь показаниях режиссера». Отметим, что уголовное дело о даче взятки в отношении Дениса Шибаева было прекращено «в связи с активным способствованием раскрытию преступления».

Андрей Хабаров настаивает на отмене приговора и пересмотре дела. Как указывается в карточке дела на сайте суда, приговор обжаловала и сторона обвинения. По данным пресс-службы Омского областного суда, в представлении прокуратуры ставится вопрос о несправедливости судебного решения ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. В прениях сторон гособвинение просило для Никиты Гриншпуна вдвое больший срок заключения — 11 лет.

Илья Николаев