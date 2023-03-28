Профсоюзы посчитали убытки

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск Федерации профсоюзов региона о взыскании более 161 млн руб. с гендиректора ОАО «Санаторий „Урал“» Галины Селяниной и еще четырех граждан. Общественная организация, владеющая 44% акций компании, считает, что руководство и связанные с ним лица совершили ряд действий и сделок, не отвечающих интересам санатория, причинив ему убытки. Еще один иск о взыскании 760 тыс. руб. в связи с покупкой автомобиля федерация подала персонально к Галине Селяниной. Эксперты отмечают, что перспективы дела зависят от того, сумеет ли истец доказать факт сделок и причинение убытков санаторию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Урал» принадлежит областной федерации профсоюзов на 44%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Санаторий «Урал» принадлежит областной федерации профсоюзов на 44%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск Федерации профсоюзов региона о взыскании 161,1 млн руб. с генерального директора ОАО «Санаторий „Урал“» Галины Селяниной и еще четырех граждан. Заявление поступило в конце прошлой недели и оставлено без движения до 20 апреля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Кроме Галины Селяниной ответчиками по иску являются два члена совета директоров санатория «Урал», индивидуальные предприниматели Полина Мордовец и Дарья Зайкова, а также Виктор и Николай Марченко. Последний является депутатом совета Хомутининского сельского поселения Увельского района, на момент выборов в 2019 году он работал заместителем главного инженера санатория. Как связан с остальными ответчиками Виктор Марченко, установить из открытых источников не удалось.

В Федерации профсоюзов Челябинской области, владеющей 44% акций санатория «Урал», сообщили «Ъ-Южный Урал», что подача иска связана с убытками, причиненными компании ее руководством.

«На основании документов, полученных от ОАО, была проанализирована деятельность руководства санатория за последние три года. По мнению экспертов, ряд действий и сделок, совершенных генеральным директором и иными лицами, приближенными к руководству, не отвечали интересам санатория и акционеров. В связи с чем Федерация профсоюзов воспользовалась своим правом акционера на подачу иска о взыскании причиненных убытков в пользу санатория»,– сообщили в общественной организации.

Конкретизировать какие именно сделки и действия привели к убыткам истец отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Помимо этого, 24 марта в Арбитражный суд региона поступил еще один иск Федерации профсоюзов области в интересах ОАО «Санаторий „Урал“» к Галине Селяниной на сумму 760 тыс. руб. Заявление было принято к производству, предварительное заседание назначено на 15 июня. Параллельно суд удовлетворил ходатайство истца об истребовании доказательств по делу: МРЭО ГИБДД ГУ УМВД России по Челябинской области должно направить информацию о регистрации и снятии с учета автомобиля Nissan Murano с указанием данных владельцев за период с 2017 года по настоящее время. Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества на 760 тыс. руб. суд оставил без движения до 27 апреля.

Представитель генерального директора санатория «Урал» сообщила, что Галина Селянина не получала исковые заявления, с материалами дела не ознакомлена, в связи с этим пока не может что-либо комментировать.

Санаторий «Урал» расположен рядом с селом Хомутинино Увельского района, на берегу озера Подборное с минеральными источниками и сапропелевой грязью. Работает с 1990 года. По данным «СПАРК Интерфакс», 44% уставного капитала принадлежит Федерации профсоюзов Челябинской области, 39,73% – Игорю Холмину, 15,42% – челябинскому ООО «Техпромсоюз», 0,02% – гендиректору Галине Селяниной. Она руководит санаторием с 2016 года. Кроме того, госпожа Селянина возглавляла организацию в 2002-2013 годах. Согласно отчетам о финансовых результатах, в 2020 и 2021 годах у санатория был чистый убыток в размере 24 млн и 10,3 млн соответственно. В предыдущие два года компания работала с прибылью в 1-1,7 млн руб. Кредиторская задолженность по долгосрочным обязательствам за три года выросла более чем в два раза: с 27,2 млн в 2019 году до 59,7 млн в 2021-м. Чистые активы по итогам 2021 года составили 41,2 млн. В 2020 году было почти 50 млн, в 2018-2019 – более 70 млн руб. Выручка от продаж в 2021 году выросла на 126 млн, до 355,6 млн руб.

В 2021 году Федерация профсоюзов хотела продать свою долю акций за 150 млн руб. Однако желающих приобрести актив не нашлось.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, не зная существа сделок, с которыми связаны претензии Федерации профсоюзов области, сложно оценить перспективу иска. «Отмечу, что состав лиц, участвующих в деле, определен некорректно: по иску о взыскании убытков с органов управления корпорации истцом является сама корпорация, в данном случае санаторий, в лице акционера. В целом же для удовлетворения иска истец должен доказать факт совершения или одобрения ответчиками как руководителем и членами совета директоров сделок, причинивших убытки. Это могут быть сделки по отчуждению имущества организации по цене ниже рыночной либо, наоборот, приобретение имущества, работ и услуг у третьих лиц по ценам, превышающим рыночные. Как правило, это сделки с аффилированными лицами, связанными как-либо с руководством организации»,– говорит эксперт.

Старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Антон Кравченко отмечает, что истцу придется доказать не только сам факт убытков для санатория от действий руководства, но и то, что ответчики действовали недобросовестно или неразумно. «В российском корпоративном праве действует принцип защиты делового решения, согласно которому директор компании может быть освобожден от ответственности за причиненные убытки, если докажет, что его действия были совершены в пределах разумного предпринимательского риска, и не носили умысла нанесения вреда компании»,– подчеркивает юрист.

Юлия Гарипова