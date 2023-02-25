Девятиклассника заключили под стражу за попытку поджога военкомата Тобольска

Тобольский городской суд избрал меру пресечения в отношении 15-летнего школьника, пытавшегося устроить пожар в военкомате, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ). Юноша пробудет под стражей до 22 апреля.

Как говорится в сообщении, поздним вечером 23 февраля девятиклассник взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали его по дороге к месту преступления.

Напомним, ранее поджигателя военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорили к 12 годам колонии. Ему инкриминировали ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ (теракт). Это первый приговор по данной статье за поджог военкомата.

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Диана Сунагатуллина