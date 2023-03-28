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В Ярославской области количество туристов выросло на треть

В Ярославской области вырос туристический поток, рассказал во время отчета в Ярославской областной думе губернатор Михаил Евраев.

«По итогам прошлого года мы стали первыми в ЦФО по росту туристического потока. Ярославскую область в 2022 году посетили более 2,1 млн ночующих туристов — рост на 35%, общее количество туристов составило около 7,7 млн. Гости Ярославской области за 2022 год потратили в области более 11 млрд рублей»,— сказал господин Евраев.

Посещение объектов культуры в 2022 год выросло на 15%, всего их посетили 19 млн раз.

Антон Голицын

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