Воронежская прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в годы войны

Прокуратура Воронежской области направила в суд заявление о признании геноцидом убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о событиях, происходивших с июля 1942 года по январь 1943-го. Утверждается, что тогда погибло не менее 198 тыс. мирных граждан и военнопленных, около 77 тыс. человек «насильственно были угнаны с территории области в страны Западной Европы и Украину с целью последующего привлечения к принудительному труду».

Размер материального ущерба, причиненного Воронежской области, Генпрокуратура оценила более чем в 11,7 трлн руб. «Оккупированные территории Воронежской области делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Пребывание фашистских оккупационных войск сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которых убивали в концлагерях путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В прокуратуре добавили, что заявление подано в Воронежский областной суд. Ведомство направило иск, в частности, для «защиты национальных интересов Российской Федерации», а также «доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».