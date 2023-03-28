Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежская прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в годы войны

Прокуратура Воронежской области направила в суд заявление о признании геноцидом убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о событиях, происходивших с июля 1942 года по январь 1943-го. Утверждается, что тогда погибло не менее 198 тыс. мирных граждан и военнопленных, около 77 тыс. человек «насильственно были угнаны с территории области в страны Западной Европы и Украину с целью последующего привлечения к принудительному труду».

Размер материального ущерба, причиненного Воронежской области, Генпрокуратура оценила более чем в 11,7 трлн руб. «Оккупированные территории Воронежской области делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Пребывание фашистских оккупационных войск сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которых убивали в концлагерях путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В прокуратуре добавили, что заявление подано в Воронежский областной суд. Ведомство направило иск, в частности, для «защиты национальных интересов Российской Федерации», а также «доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...