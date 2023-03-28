Bloomberg: ЕС предоставит своим членам возможность блокировать импорт СПГ из России

Евросоюз ищет способ предоставить государствам-членам возможность вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, не вводя новые энергетические санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который планируется представить сегодня, 28 марта, на встрече министров энергетики стран ЕС.

Как передает агентство, министры готовы одобрить инициативу, которая даст им право временно запрещать российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ. Предложение вступит в силу, если его одобрит Европарламент, уточнил Bloomberg. Авторами инициативы выступили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, сообщает агентство.

9 марта Еврокомиссия предложила не продлевать контракты на покупку российского СПГ, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков. По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, продолжение закупок сжиженного газа из России является «репутационным риском» для европейских потребителей. Пока речь идет о рекомендации, при этом текущие долгосрочные контракты на российский СПГ истекают за горизонтом 2030 года. По мнению аналитиков, РФ сможет безболезненно перенаправить свой СПГ на дефицитные азиатские рынки, а саму идею запрета импорта СПГ на практике будет сложно реализовать.

Подробнее — в материале «Газоочистные соображения».

Эрдни Кагалтынов